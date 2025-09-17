IPA Fedez

Ancor prima di essere pubblicata, la nuova canzone di Federico Lucia, in arte Fedez, ha scatenato un putiferio. Le strofe sono state condivise sul profilo Instagram dal rapper stesso: un passaggio, in particolare, ha toccato i tanti fan del campione di tennis, ovvero Jannik Sinner. A La Zanzara, intervistato da Giuseppe Cruciani, Fedez ha affidato la sua replica dopo le pesanti critiche.

Fedez replica alle critiche dopo la frase su Jannik Sinner

Il nuovo brano di Fedez? Entrato nella polemica ancor prima di essere pubblicato. Non conosciamo il titolo, ma alcuni versi, in cui il rapper parla di Jannik Sinner, Carlo Acutis, Stefano De Martino, Elly Schlein. Determinati passaggi sono stati già ampiamente definiti controversi, sia dalla stampa quanto dagli utenti sui social, che hanno commentato negativamente il brano, soprattutto per il verso su Sinner.

“L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner, purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”. Da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, Fedez ha provato a mettere un punto alla polemica, spiegando che non conosce il tennista, non segue il tennis e non ha niente contro il campione. “Ma non è mica una critica a Jannik Sinner, al massimo è una critica e una riflessione sul fanatismo degli italiani. Non ho mica paragonato o accostato Sinner a Hitler. Si chiama ironia ed è una canzone, non è assolutamente un attacco a Sinner, anche perché io non lo conosco e nemmeno mi interessa. Non mi interessa conoscerlo, nel senso che non lo seguo e non seguo il tennis“.

Il commento sul patrimonio di Jannik Sinner

Ma le frasi su Jannik Sinner non si sono esaurite con la spiegazione del verso del brano (“si chiama ironia”). Cruciani e Parenzo hanno interrogato il rapper sui guadagni e sulla ricchezza, ma il paragone, stando a Fedez, non sussiste. “Chi è più ricco tra me e Sinner? Molto più lui di me! Poi essendo monegasco paga anche molte meno tasse di me e questo è sicuro. Se potessi lo farei anche io. (…) È anti-italiano vivere a Montecarlo? Se non le paghi le tasse in questo paese, non puoi mettere becco in quello che succede qui. Io mi sentirei meno in diritto di pontificare. A Sinner secondo me non gliene frega nulla di come va l’Italia“.

Il brano tuttavia non parla solo di Sinner, ma contiene tanti altri riferimenti, come al neo santo Carlo Acutis, un riferimento a Charlie Kirk, al video di De Martino, Elly Schlein. L’anteprima dei versi ha praticamente fatto insorgere il web con diversi commenti: “Sinner parla italiano, tedesco, inglese, Fedez parla a vanvera”, o ancora “Ma con tutta la gente che c’è? Devi proprio tirare in ballo una persona così per bene, educata, umile, di stile?”. Del resto, Sinner è amatissimo: l’ex numero uno nel Ranking ATP (al primo posto ora c’è Carlos Alcaraz) è tra i simboli d’eccellenza in Italia, per le imprese portate a termine (come la vittoria a Wimbledon). Ma Fedez ha spiegato di non avere niente contro di lui: solo ironia per commentare il “fanatismo”.