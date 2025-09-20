Fedez è stato protagonista di un concerto al Forum di Assago e, durante l'esibizione, ha deciso di scusarsi con Sinner e di parlare di Chiara Ferragni

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Fedez

Fedez ha deciso di fare ammenda pubblica e di tornare indietro sui suoi passi, chiarendo in pubblico le sue ultime e controverse dichiarazioni sul conto del campione di tennis Jannik Sinner. Il cantante, in realtà, aveva dedicato una strofa del suo ultimo brano proprio allo sportivo, ma l’avvicinamento del suo nome a quello di Adolf Hitler aveva fatto storcere il naso a molti, innescando una corposa polemica.

Dal palco del suo ultimo concerto al Forum di Assago, Fedez ha voluto chiedere scusa al tennista, calmando l’ennesimo polverone che l’ha visto protagonista.

Fedez, le parole per Sinner

Fedez ha voluto regalare ai suoi numerosi sostenitori delle serate evento al Forum di Assago. Il cantante, infatti, ha messo in calendario due date sul famoso palco milanese per il 19 e il 20 settembre 2025, durante le quali ha intrattenuto il suo pubblico con i suoi successi più noti. Ma, nel corso del primo dei due concerti, il rapper ha deciso anche di ritornare sul Caso Sinner e di porgere le sue scuse al tennista.

Nei giorni scorsi, infatti, Fedez aveva mostrato sui social una frase del suo nuovo pezzo in cui parlava proprio dello sportivo: “L’italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler”.

Il cantante ha deciso, adesso, di fare un passo indietro, provando a spiegare cosa intendeva davvero con quelle parole: “Credo che se una roba non viene capita l’errore sia di chi l’ha scritta, quindi me ne assumo la responsabilità. Ho preparato delle strofe inedite, riscritto delle cose, anche in questo brano che si chiama ‘Tutto il contrario’, e ci tengo a spiegare il ragionamento, perché non si capiva. Avevo scritto due righe per chiarire, ma penso che la cosa più giusta, e anche più imbarazzante, sia parlarne a viso aperto e non da dietro uno schermo: nel brano prendo una tesi e la porto all’esasperazione, dico una cosa intendendone il contrario”.

Fedez ha affermato che, in realtà, voleva trattare il tema degli atleti italiani che non vengono considerati come tale, come riportato da Il Corriere della Sera: “Quindi volevo prendere il paradosso, e mi è riuscito malissimo, degli atleti che nascono e crescono in Italia ma spesso non vengono considerati italiani per il colore della pelle e applicarlo al più grande sportivo che abbiamo in Italia. Non ci sono riuscito e tutto quel che posso fare è chiedere scusa”.

Fedez, il riferimento a Chiara Ferragni

Nel suo ultimo concerto, Fedez non ha parlato solo di Jannik Sinner ma ha fatto un riferimento inatteso anche all’ex moglie Chiara Ferragni. Prima di cantare il brano Allucinazione collettiva, infatti, il rapper ha ricordato la sua storia da sogno con l’influencer e si è lasciato andare anche alla commozione: “I nostri racconti vanno avanti, ma la storia non si cancella, non rinnegherò mai una storia che ha dato vita ai nostri figli”

Non è mancato nemmeno un omaggio ai figli Vittoria e Leone Lucia Ferragni, presenti dietro le quinte, a cui il cantante ha dedicato Prima di ogni cosa.