Fedez si racconta in un libro che promette polemiche e scandalo: accordo con Carlo Conti per la data d'uscita post Sanremo

Si chiamerà I giorni migliori dei miei anni peggiori la biografia di Fedez, che ovviamente promette di generare scandalo. Il rapper è ormai da anni al centro delle news di gossip e il 2025, sotto questo aspetto, non sarà diverso. Il titolo risulta ben noto ai suoi fan, trattandosi di una strofa di una delle sue canzoni più famose: Magnifico.

La biografia di Fedez: quando esce

Fedez ha tanto da raccontare e i social non bastano più. Dirette, podcast, post e storie non lasciano un sego indelebile quanto un libro. Avrà pensato questo il rapper, ormai da anni parte integrante del mondo dello spettacolo italiano. La relazione prima e il matrimonio poi con Chiara Ferragni lo hanno trasformato agli occhi del pubblico.

Quello stesso che oggi già attende con ansia le rivelazioni contenute in quelle pagine. La diretta conseguenza di The Ferragnez, che puntava al racconto “vero” e non filtrato della vita di coppia con la (ex) regina di Instagram. Dopo le frecciatine in musica, ora tocca a una pubblicazione, che arriverà in libreria a marzo 2025.

Subito dopo il Festival di Sanremo, dunque, si tornerà a parlare di Fedez. L’artista si è assicurato una presenza costante su tutti i giornali, a prescindere da quello che sarà il suo posizionamento sul palco dell’Ariston.

La notizia è stata lanciata da Gabriele Parpiglia, che ha condiviso un po’ di informazioni. Sappiamo ad esempio che il libro avrà 252 pagine e farà parte della collana Viva Voce.

Le rivelazioni

Nessuno sgarro a Carlo Conti e al suo ritorno al Festival di Sanremo. Fedez riesce con il conduttore a fare ciò che non gli è riuscito con sua moglie. Quando lei era su quel palco, gli aveva chiesto di non dare spettacolo: missione fallita con Rosa Chemical.

A febbraio 2025, invece, sarà soltanto un concorrente. Autore lo diventerà ufficialmente un mese dopo, con le luci dell’Ariston ormai spente. Trattandosi di una biografia, il volume racconterà la vita di Federico Maria, fin dal tempo in cui non era famoso. La gavetta, la lotta per emergere, le lotte nel mondo del rap e poi lei, la madre dei suoi figli. L’amore, i social, la condivisione totale, le lotte interne e la fine, sofferta e colma di ferite mediatiche.

Non è da escludere, però, anche un riferimento ai suoi amori passati. Il titolo fa subito pensare a Chiara Ferragni, in effetti, ma il brano da cui è tratto risale al 2014 ed era dedicato all’ex Giulia Valentina: “Ti ho dato i giorni migliori dei miei anni peggiori”. Secondo Gabriele Parpiglia, però, non c’è dubbio sul fatto che “la Ferragni sarà al centro della bio”. Per quanto riguarda Sanremo, invece, si limita a dire “tutto coordinato”.