Federica Pellegrini presto sposa: le foto del magnifico addio al nubilato in Puglia

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Cosa c’è di meglio di iniziare a “festeggiare” il matrimonio con un meraviglioso addio al nubilato? Ben poco: una tradizione a cui non si rinuncia facilmente, e che è fonte di divertimento e relax per le future spose. Lo sa bene Federica Pellegrini, che ha scelto una meta da sogno in cui trascorrere i giorni felici con le proprie amiche: la Puglia. Un fine settimana per le “Bridesmaids”, con foto pubblicate su Instagram e dove si possono riconoscere amiche e colleghe olimpioniche.

Federica Pellegrini, l’addio al nubilato in Puglia con le amiche e colleghe

I mesi che precedono un matrimonio sono spesso carichi di aspettative, ma anche di ansia e di pensieri. Andrà tutto bene? Ogni dettaglio per le nozze è importante, e Federica Pellegrini, con le sue damigelle d’onore, si è recata in Puglia, dove hanno cenato, ma anche provato l’abito (in particolare le damigelle). Un addio al nubilato in piena regola, tra relax e divertimenti, e c’è ovviamente grande curiosità attorno all’abito che la Divina indosserà: sarà Made in Puglia?

La Pellegrini ha documentato il viaggio insieme alle amiche sul suo profilo Instagram, a cui sono seguiti numerosi commenti, tra cui quello di Flavia Pennetta – tennista pugliese – che invitava le ragazze al divertimento. Lo stacco dai preparativi è sacrosanto: venerdì sera, Federica e le amiche si sono concesse una cena in un ristorante suggestivo a Polignano, e in seguito hanno soggiornato in un resort della Valle d’Itria.

Oltre al relax e al sole, hanno assaggiato alcune prelibatezze della cucina pugliese. La Pellegrini ci ha anche scherzato su: “Menomale che la prova degli abiti l’abbiamo già fatta”.

Federica Pellegrini, quando si sposa con Matteo Giunta: la data del matrimonio

Per uno dei giorni più importanti della sua vita, la Divina ha scelto di sposare il suo Matteo Giunta a Venezia, che è la città d’origine, anche se è nata in provincia, esattamente a Mirano. La data delle nozze è stata svelata nel corso di un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin. “Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto”.

Ovviamente, proprio per le complessità, la tradizione dell’addio al nubilato è assolutamente imperdibile. E per quanto riguarda la proposta? Manco a dirlo, è stata a dir poco fantastica: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”. Per la Divina, è tempo di guardare al futuro in modo roseo (e con le campane a nozze in avvicinamento).

Pellegrini e Giunta, il commento sui figli

Dopo il grande giorno, i figli arriveranno? Sì, almeno stando alle parole che Federica Pellegrini ha riferito nel corso di un’intervista al settimanale Oggi. “Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni, però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito”.