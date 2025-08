Federica Pellegrini compie 37 anni: “Tutto quello di cui ho bisogno”

Federica Pellegrini, tutti i successi della “Divina”: medaglie e primati

Federica Pellegrini ha spento 37 candeline: l’ex campionessa di nuoto ha festeggiato con le persone per lei più importanti, il marito Matteo Giunta e ovviamente la figlia Matilde. L’atleta ha condiviso su Instagram una serie di scatti del giorno del suo compleanno tra dolci abbracci e tenerezze con la sua famiglia, accompagnati da parole che suonano come una grande certezza: avere attorno “tutto quello di cui ho bisogno”.

Federica Pellegrini, 37 anni circondata dall’amore di Matteo e Matilde

Una serie di scatti tenerissimi quelli condivisi su Instagram da Federica Pellegrini, che il 5 agosto ha compiuto 37 anni. Un bel traguardo festeggiato con gli affetti più cari, il marito Matteo Giunta, la figlioletta Matilde e, non meno importanti, i suoi quattro amatissimi bulldog francesi. Tra baci, abbracci e candeline da spegnere un’unica certezza: “37 e tutto quello di cui ho bisogno”.

Tantissimi gli auguri ricevuti dalla campionessa di nuoto da fan e amici – come quelli di Elisabetta Canalis, che ha lasciato i suoi sotto il post – ma senza dubbio i più romantici sono stati quelli di Matteo Giunta. “Conosco un solo modo per misurare il tempo: con te e senza di te. Buon compleanno Tata mia”, ha scritto a corredo di uno scatto che ritrae la famiglia al completo sull’aereo, prendendo in prestito una frase che Roberto Benigni ha dedicato alla moglie Nicoletta Braschi durante l’assegnazione a Venezia del Leone d’oro alla carriera.

Non si è fatto attendere il commento ironico di Federica Pellegrini: “E adesso andiamo in vacanza per favore”, accompagnata da emoticon commosse. Ma le sorprese per la campionessa olimpica non sono finite qui: l’allenatore ha fatto trovare alla moglie un mazzo di rose rosse accompagnato da una busta in cui non ha scritto lunghe dediche, solo un grande cuore disegnato: “La sintesi di mio marito”, ha scritto lei, condividendo il tenero gesto con i follower.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, la storia d’amore

L’ex nuotatrice e l’allenatore sono legati ormai da qualche anno, anche se hanno deciso di uscire allo scoperto solo nel 2021, quando lui le chiese di sposarla in occasione dell’addio della campionessa al nuoto. I due sono convolati a nozze a Venezia il 27 agosto 2022 e il 3 gennaio 2024 è nata Matilde, la loro prima figlia.

L’arrivo della piccola è stato accolto con grande gioia dalla coppia, ma ha dato un forte scossone alle loro vite, come ha raccontato la stessa Federica Pellegrini qualche tempo fa a Verissimo: “Si attraversano diverse fasi. Non si nasce imparati. Ci sono state fasi più complicate e altre meno. Ho avuto un parto molto difficile per cui i primi due mesi sono stati tosti”.

La nuotatrice nell’intervista aveva anche parlato delle difficoltà e delle sfide della maternità: “Ci vuole tanta pazienza. Da un giorno all’altro ti cambiano le priorità. Oggi per me togliere del tempo a mia figlia è un peso grandissimo. Da quando è nata, lei è la mia priorità, ma è avvenuto tutto naturalmente”.

Diventare genitori è stata e continua a essere una grande prova per Federica e Matteo, anche e soprattutto riguardo al rapporto di coppia: “Non è facile. Con la frenesia dei tempi di oggi, una coppia di giovani può avere delle difficoltà. Matteo è un papà bravissimo, mi aiuta tanto e lui ha sempre voluto diventare padre e devo dire che anche in questo ruolo è meraviglioso. Sembra assurdo dirlo ma la persona che mi manca di più in questo momento è proprio Matteo perché con Matilde non è facile ritagliarsi del tempo di coppia, per noi due”.