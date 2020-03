Federica Panicucci pronta alle nozze con Marco Bacini

editato in: da

Federica Panicucci: figli, amori, look, carriera

Federica Panicucci è pronta a sposare il suo Marco Bacini. La conduttrice ha svelato di sognare le nozze con il compagno e il grande giorno potrebbe arrivare molto presto. A 52 anni la regina di Mattino Cinque ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore e in una recente intervista ha confermato che fra i suoi progetti c’è senza dubbio il matrimonio.

“Sposare Marco? Succederà sicuramente – ha confessato al settimanale Oggi -, anche presto. Ogni giorno mi sceglie e io scelgo lui. Senza timore di smentita dico di aver trovato la mia metà del cielo”. L’amore per Marco Bacini è arrivato in un momento molto particolare della vita di Federica, poco dopo il divorzio da Mario Fargetta. Il dj e la conduttrice sono stati sposati per quasi dieci anni e hanno avuto due figli: Mattia e Sofia.

“Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita – ha chiarito la Panicucci -, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno”.

Regina della tv, al timone di Mattino Cinque, Federica Panicucci è anche una mamma molto presente nella vita dei suoi figli. La presentatrice ha svelato di aver fatto di tutto per stare accanto a Mattia e Sofia, nonostante gli impegni lavorativi. “Mi piace esserci – ha ammesso -. Quando i miei figli erano piccolini è stato tutto un po’ faticoso fisicamente, perché le notti in bianco, le influenze di stagione, i malanni ci sono sempre stati, come per tutte le mamme, e dovendo alzarmi alle 5 del mattino per prepararmi alla diretta è stata dura. Ma sono sempre stata concentrata sui miei figli, sui loro bisogni e sulle loro priorità. Ho sacrificato magari me stessa, piuttosto che essere mancante verso di loro”.