Federica Cassol, chi è e dove è nata la sciatrice di fondo alle Olimpiadi invernali 2026

“Dovrò cercare di godermi le Olimpiadi al massimo”, queste sono le parole di Federica Cassol, sciatrice di fondo che partecipa alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo percorso è stato nettamente in crescita: l’esordio in Coppa del Mondo, poi ai Mondiali e, infine, il coronamento di un sogno per ogni atleta, ovvero le Olimpiadi. Originaria di Sarre, è attiva sin dal marzo del 2016 e nel suo “percorso”, termine che le è tanto caro, ha già dato prova della sua bravura.
Chi è Federica Cassol
Nata ad Aosta l’8 maggio 2000, Federica Cassol è originaria di Sarre ed è una fondista italiana, tra i sei valdostani in gara per l’Italia, dopo la convocazione della Fisi per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il suo esordio in Coppa nel Mondo risale al 19 gennaio 2024, a Oberhof, e nel 2025 ha preso parte ai Campionati Mondiali a Trondheim. Nel 2026, è arrivata la “sfida” per eccellenza: è stata convocata per le Olimpiadi.
Ad AostaSera, ha affidato il suo commento, parlando di percorso: attiva sin dal 2016, si è sempre contraddistinta per il suo impegno e ha già definito la fatica (ben dieci anni fa) il suo pane quotidiano. “Finché non è scritto non si può mai sapere: ricevere la conferma è sempre bello. Al momento sono tranquilla, forse non ho ancora ben realizzato. Poi ci sarà un po’ di pressione, bisognerà essere bravi a gestire le emozioni, ma sarà così per tutti. Dovrò cercare di godermi le Olimpiadi al massimo: bisogna rimanere concentrati, godersi l’atmosfera e trasformarla in grinta”.
Il percorso di Federica Cassol fino alle Olimpiadi
Quando aveva appena 16 anni, Federica Cassol conosceva già il suo destino: lo sci di fondo. Sempre a 16 anni, aveva un sogno: gareggiare per la Coppa del Mondo, desiderio esaudito nel 2024. Per lei si profilano le Olimpiadi all’orizzonte, in programma da venerdì 6 a domenica 22 febbraio. Nata in una famiglia appassionata di sport, con un profondo attaccamento verso la montagna e la natura, dall’amore di papà Fiorenzo e mamma Cristiana, ha anche una sorella maggiore di nome Martina.
“Siamo sempre andati tutti quanti in montagna insieme. In estate a camminare e, in inverno, a sciare. Sono una cittadina perché abito a Sarre ma la montagna è il mio ambiente naturale. Da piccola vedevo mamma e papà gareggiare nelle competizioni amatoriali; ora sono loro che vengono a vedere me”, aveva raccontato nel 2016 in un’intervista a La Stampa.
Ha sempre guardato al futuro con grande curiosità, aspetto che si evince proprio dalle dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni: gara dopo gara, ha imparato qualcosa di nuovo e di diverso, fino a completare il profilo di oggi, un’atleta pronta a mettersi in gioco e dare il cuore. Meticolosa, impegnata, sicura del percorso che ha scelto di intraprendere ormai dieci anni fa, quando era mossa da una passione che, infine, si è trasformata nel suo lavoro: “Sto facendo un percorso graduale, non mi sono mai chiesta né ho mai preteso da me stessa di fare chissà quale salto da una stagione all’altra”.