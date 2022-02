Fabio Colloricchio e Violeta in dolce attesa: l’annuncio su Instagram

Pancioni vip del 2022

Bellissime notizie per Fabio Colloricchio e la sua fidanzata Violeta: più innamorati che mai, hanno annunciato ai loro fan di essere in dolce attesa del loro primo figlio. Le indiscrezioni si rincorrevano già da alcune settimane, ma i due hanno voluto aspettare un po’ prima di dare la lieta novella. E ora il momento è arrivato.

Fabio Colloricchio presto papà

“Diventeremo genitori” – ha annunciato con grandissima gioia Fabio Colloricchio, con un lungo (e dolcissimo) messaggio condiviso su Instagram – “Di tutte le avventure che abbiamo vissuto insieme (e non sono state poche), questa sarà senza dubbio la più incredibile della nostra vita e ci rende molto felici rendervi partecipi”. Per lungo tempo, infatti, lui e la sua fidanzata Violeta Mangrinan hanno mantenuto il riserbo sulla gravidanza, Ma adesso hanno voluto rompere il silenzio, condividendo foto tenerissime che hanno subito conquistato i loro fan.

Tra uno scatto al test di gravidanza positivo e qualche immagine dell’ecografia, Fabio e Violeta hanno svelato qualche dettaglio in più su questo momento fantastico della loro vita: “Finalmente possiamo dirvi che tra 5 mesi saremo un@ in più”. Nessun indizio sul sesso, se sarà maschietto o femminuccia lo scopriremo solamente più avanti. “Non possiamo spiegare a parole il vortice di sentimenti, di momenti così belli e intensi che abbiamo vissuto in questi mesi. Siamo ancora in una nuvola di felicità, ci sentiamo benedetti. Grazie per essere sempre con noi nei momenti più importanti della nostra vita”.

Fabio Colloricchio e Violeta, la storia d’amore

Fabio e Violeta stanno così per coronare il loro sogno d’amore, allargando la famiglia. La loro storia, d’altronde, è davvero romantica. Lui, ex protagonista di Uomini e Donne, aveva avuto l’occasione di salire sul trono di Maria De Filippi dopo un lungo corteggiamento che non aveva avuto un lieto fine. Nello show di Canale 5 aveva poi incontrato Nicole Mazzoccato, con cui aveva instaurato una dolcissima love story. Tuttavia, la loro relazione non aveva superato la prova più difficile: quella della quotidianità, fatta non più di esterne ma di piccoli e grandi ostacoli da affrontare insieme.

Lasciandosi alle spalle questa delusione, Colloricchio era volato in Spagna per partecipare al reality show Supervivientes – un paio di anni prima rispetto all’edizione che ha visto protagonisti Gianmarco Onestini e Valeria Marini. Ed è stato proprio qui, nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi, che aveva conosciuto la splendida Violeta, con cui aveva iniziato una relazione davanti alle telecamere. Il loro amore, esploso nel 2019, sembrava una vera favola moderna. Tuttavia non è stato sempre tutto rose e fiori.

Da quando hanno iniziato a frequentarsi, Fabio e Violeta hanno dovuto affrontare alcuni piccoli ostacoli. Tempo fa, lui aveva ammesso un tradimento con l’amica della sua fidanzata: “So che ho sbagliato, è una cosa brutta e grave che ho fatto all’inizio di questa relazione, e l’unica cosa che mi fa male è che lei debba rivivere questa cosa perché l’avevamo già superata” – aveva raccontato Colloricchio in tv. Violeta ha infatti trovato la forza di perdonarlo, e insieme sono tornati più forti e innamorati di prima. Tanto che ora sono pronti ad una nuova, magnifica avventura: quella di diventare genitori.