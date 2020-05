Fabio Colloricchio e la fidanzata guariti dal Coronavirus, la rivelazione su Instagram

editato in: da

Fabio Colloricchio ha rivelato ai suoi fan di aver contratto il Coronavirus, insieme alla sua fidanzata Violeta Mangrinyan.

L’ex tronista di Uomini e Donne è finito al centro dell’attenzione mediatica: dopo i sospetti di qualche settimana fa, ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, condividendo la foto del risultato dell’esame effettuato in Spagna e spiegando con delle stories come sta:

Abbiamo fatto il test sierologico e praticamente abbiamo avuto il virus, l’abbiamo superato, abbiamo gli anticorpi e non contagiamo nessuno.

Colloricchio ha voluto tranquillizzare i fan, perché la coppia, proprio qualche settimana fa, aveva dichiarato sui social di aver avuto sintomi, seppur lievi, comunque riconducibili al Coronavirus.

Infatti, nel dubbio di avere in corso un’infezione da Covid, la coppia aveva deciso di non presentarsi nello studio della versione spagnola de L’Isola dei Famosi – a cui avevano partecipato da concorrenti nella scorsa edizione e da opinionisti quest’anno – così da salvaguardare i presenti.

La loro assenza era stata criticata dal pubblico spagnolo, che aveva accusato Fabio e Violeta di aver inventato tutto per attirare l’attenzione. La loro invece si è rivelata una scelta di buon senso, che Fabio Colloricchio ha voluto confermare anche con le sue parole durante le stories:

Questo non vuol dire che avendo avuto questo risultato noi non useremo più le mascherine, anzi continueremo ad usare come tutti le precauzioni, anche se non contagiamo più nessuno e anche se l’abbiamo già preso.

Comprensibilmente più sereno, l’ex tronista insieme alla fidanzata è felice di aver superato il virus, ma di non sottovalutare il problema, come si può leggere in uno dei suoi ultimi post su Instagram:

La verità è che era una delle più grandi gioie che abbiamo avuto in tutto questo periodo. Questo almeno ci ha fatto vedere per un secondo la luce alla fine del tunnel! Consiglio a tutti coloro che hanno il dubbio di averlo avuto o meno di provare il test!

La coppia, che presentava una sintomatologia lieve, aveva spiegato di non aver voluto usufruire del Sistema Sanitario nel pieno dell’emergenza perché altre persone potevano averne bisogno più di loro. Ma adesso che il peggio è passato Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinyan possono tirare un sospiro di sollievo.