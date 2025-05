Fonte: IPA Evelina Flachi

Esperta di nutrizione e benessere, consulente scientifica, personaggio televisivo e anche Cupido: Evelina Flachi è molto più di una semplice dietologa. Soprattutto per Antonella Clerici, amica da tempo della dottoressa che, grazie a lei, ha trovato l’amore della sua vita: Vittorio Garrone.

Chi è Evelina Flachi e perché è famosa

Classe 1949, milanese, Evelina Flachi è è una figura di spicco nel campo della nutrizione, del giornalismo e della scienza dell’alimentazione. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Biologiche si è specializzata in Scienze dell’Alimentazione-Nutrizionista presso la facoltà di Medicina di Milano.

Il suo curriculum è piuttosto ricco e annovera molti impegni: è docente di Nutrizione per il benessere e tiene corsi sull’alimentazione in tutta Italia; ha scritto diversi libri, la sua firma è presente su diverse riviste del settore ed è consulente scientifica.

Tra i tanti impegni di Evelina c’è inoltre il ruolo di Presidente della Fondazione Italiana di Educazione Alimentare e da febbraio 2020 è Presidente del CTS Scuola e Sostenibilità Alimentare del Ministero dell’Istruzione.

Negli anni Ottanta, parallelamente alla sua attività di nutrizionista, è cominciata la sua carriera in televisione: su Antenna Tre per poi passare in Rai, dove ha lavorato accanto a Gianfranco Funari nel programma su Rai 2 Mezzogiorno È. Nel 1996 e per ben tre edizioni è stata nel cast di Vivere bene, programma condotto da Maria Teresa Ruta su Canale 5.

Dal 1998 al 2001 ha partecipato sempre in qualità di esperta a La Vecchia Fattoria condotto da Luca Sardella e Janira Majello. Nel 2001 è stata chiamata da Antonella Clerici per fare la giurata a La prova del cuoco dove è rimasta fino al 2018.

Antonellina l’ha in seguito rivoluta al suo fianco in È sempre Mezzogiorno. Flachi è stata in più opinionista de L’Italia sul Due e ha condotto per sei anni la rubrica Le Forme del Gusto all’interno di Uno Mattina.

La vita privata di Evelina Flachi

Dal punto di vista sentimentale, Evelina Flachi è sposata da oltre trent’anni con Nicola Cazzola. La coppia non ha avuto figli e per la nutrizionista si è trattato del secondo matrimonio.

La Flachi aveva sposato in prime nozze il suo compagno di liceo col quale poi si è lasciata serenamente, restando sua amica. Poi un bel giorno, mentre si recava a Venezia, ha incontrato in treno Nicola.

Qualche giorno dopo l’uomo si è presentato nel suo studio a Milano: le aveva portato un amico magro e le aveva chiesto di farlo ingrassare un po’. Un pretesto per rivederla, un colpo di fulmine che ha portato alla nascita di una grande e travolgente storia d’amore.

La dieta del 5, ovvero la dieta Flachi

Evelina Flachi è nota anche per la dieta Flachi, conosciuta anche come dieta del 5. Un percorso ideato per chi deve perdere i chili superflui in poche settimane, si basa sugli abbinamenti dei diversi cibi per evitare accumulo di tossine e squilibri nutrizionali.

Insegna a mangiare controllando le quantità, ma soprattutto punta sugli alimenti con bassa densità calorica ma che forniscono una percentuale equilibrata di nutrienti – proteine, carboidrati, grassi, fibre, vitamine/ minerali – fondamentali per proteggere l’organismo, eliminando quelli ricchi di calorie “vuote”.

La dieta del 5, seguita anche da Antonella Clerici, punta sulla longevità, su un benessere fisico e mentale che si protrae nel tempo. Con un occhio puntato sulla tavola, certo, ma anche sullo stile di vita.

È quindi importante dedicarsi all’attività fisica, con una camminata rapida da almeno 50 minuti e ripetuta per tre volte alla settimana, evitando stress eccessivi. La dottoressa Flachi, poi, impone un lungo riposo notturno che non dovrebbe essere inferiore alle 7 ore a notte.

L’amicizia tra Antonella Clerici ed Evelina Flachi

L’amicizia tra Antonella Clerici ed Evelina Flachi è nata, banalmente, come quella tra paziente e nutrizionista. Col passare del tempo però le due sono riuscite a instaurare un rapporto al di fuori dello studio medico e la conduttrice Rai ha voluto fortemente la dietologa nel suo programma tv. La Flachi è inoltre responsabile dell’incontro tra Antonella e il grande amore della sua vita, Vittorio Garrone.

“Evelina è molto discreta ma anche un po’ psicologa – ha raccontato la Clerici – Un giorno ha detto: “Ma sai che ho incontrato un uomo che sembra il tuo specchio? Solare come te, gioioso, con dei valori’. Me l’ha detto per fare una chiacchiera perché io allora avevo la mia situazione e Vittorio la sua. Poi quando lui si è separato e io anche, un giorno lui era a Roma ed Evelina ci ha portato a cena”. Il resto è storia.