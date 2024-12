Fonte: IPA Gemma Galgani

Uomini e Donne dice addio a Ennio Zingarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani nonché suo futuro marito. Il Cavaliere, venuto a mancare all’età di 86 anni, era stato un personaggio di primo piano per diverso tempo, capace di conquistare il pubblico con la sua eleganza e il suo fascino discreto. Ma per chi ha seguito la sua storia, resterà soprattutto legato al nome di Gemma, una delle protagoniste indiscusse del salotto televisivo di Maria De Filippi.

Quando si parla di Ennio e Gemma, ci ricordiamo di una storia d’amore che aveva fatto sognare molti. Erano altri tempi, quelli in cui la dama torinese, allora non ancora il volto di punta del programma, aveva trovato nel dentista in pensione di Udine un compagno speciale. Lui, di dodici anni più grande, con il suo portamento distinto e la sua calma, aveva fatto breccia nel suo cuore, che allora sembrava davvero pronta a lasciare tutto per iniziare una nuova vita al suo fianco.

Addio a Ennio Zingarelli, il grande amore di Gemma Galgani

La loro relazione aveva appassionato anche i due storici opinionisti del programma, Gianni Sperti e Tina Cipollari, che raramente si trovano d’accordo su qualcosa. Entrambi avevano sostenuto la coppia con entusiasmo, arrivando persino a parlare del loro matrimonio dopo il grande fidanzamento celebrato alla presenza di tutti. Un evento che però non si è mai concretizzato. La storia tra i due, per quanto intensa, è naufragata a causa delle esitazioni di Ennio nel portare a termine il divorzio dalle sue precedenti nozze. Questo freno, per Gemma, era stato un colpo duro, portandola a chiudere la relazione e a tornare nel programma che l’ha resa una figura familiare per milioni di telespettatori.

La morte di Ennio Zingarelli segna la fine di un capitolo importante nella storia di Uomini e Donne. Il suo ricordo è rimasto vivo nella mente di moltissimi dei telespettatori che l’avevano seguito all’interno del programma e che aveva fatto di nuovo sperare Gemma Galgani nel grande amore. Malgrado la loro relazione si sia conclusa bruscamente, per la Dama del Trono Over ha rappresentato moltissimo e non si è mai arresa. Ancora oggi spera di trovare il grande amore, proprio nello studio di Uomini e Donne. Dopo di lui, ha provato a voltare pagina moltissime volte e in particolare con Giorgio Manetti, che era perfino stato soprannominato il “gabbiano”.

La reazione di Gemma alla scomparsa di Ennio

La notizia della morte di Ennio è stata un colpo per molti, soprattutto per Gemma che in questi anni ne ha conservato il ricordo nonostante tra loro non fosse finita bene. La Dama ha condiviso su Instagram una storia dal tono malinconico e intimo: uno sfondo nero, un cuore spezzato e la canzone Sei nell’anima di Gianna Nannini. Un tributo semplice ma profondo, che lascia intuire quanto Gemma fosse ancora legata al ricordo di quell’amore passato. Nonostante le loro vite avessero preso strade diverse, è evidente che Ennio ha avuto un ruolo importante nella vita di Gemma e che il loro legame non è mai stato dimenticato.