Emma Marrone si confessa su Instagram: “Troppe battaglie da combattere”

Emma Marrone si confessa su Instagram, raccontando le sue battaglie e la voglia di farcela, nonostante tutto. La cantante ha postato su Instagram una foto che celebra dieci anni dall’uscita del suo primo disco, Oltre. Un traguardo importante che ha portato l’artista salentina a riflettere sulla sua carriera, il passato e le difficoltà superate per arrivare dove sognava.

“Il 16 Marzo 2010 usciva il mio primo disco Oltre e da quel giorno non mi sono più fermata – ha raccontato -. Le battaglie da combattere sono state davvero tante, anzi forse troppe, ma le soddisfazioni sono state infinite fino ad oggi.

È stato bello smentire che si ostinava a dire che non sarei durata più di qualche mese e che il mio modo di cantare non avrebbe fatto breccia nel cuore della gente. Avevo ragione io. Spero che questo sia solo il primo compleanno importante che di cose da dire e da dare ne ho pieni la testa e il cuore soprattutto per chi come me ha imparato a guardare Oltre”.

D’altronde Emma, 35 anni e una lunga carriera alle spalle, ha superato moltissimi ostacoli per arrivare dov’è oggi. Prima il successo ad Amici di Maria De Filippi, poi i dischi e i singoli che hanno scalato le classifiche. In mezzo la Marrone ha affrontato la lotta contro il tumore, per ben tre volte, le critiche e gli attacchi, derivati dalla sua volontà di non tirarsi mai indietro e dire sempre ciò che pensa.

In questi anni Emma ha sempre diffuso messaggi positivi, invitando i suoi fan a non mollare e a inseguire i propri sogni. “Mia madre si è rovinata gli occhi a lavorare come ricamatrice – aveva raccontato qualche giorno fa a Repubblica, dando nuovamente un grande esempio -, non è una donna vanitosa. E io non ho paturnie sulla bellezza. Sui social mi dicono ‘sei grassa, hai i denti storti’. A me non interessa”.