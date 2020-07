Emma pronta per X Factor, Maria De Filippi orgogliosa di lei

editato in: da

Emma Marrone è pronta per affrontare la sua nuova avventura televisiva a X Factor e al suo fianco ha sempre una grande amica, Maria De Filippi, che l’ha vista crescere professionalmente, ma soprattutto come persona.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, la cantante ha parlato della sua nuova esperienza da giudice nello show di Sky, dopo quella da coach di Amici.

L’artista si troverà a settembre dietro il banco della giuria, insieme a Manuel Agnelli, Mika e Hell Raton. Una prova, per sua stessa ammissione, molto diversa da quella del talent di Maria De Filippi: “Non è facile dire un sì o un no. Devi essere obiettivo, ma alla fine mi esce l’emotività. Ad Amici avevo un ruolo diverso, ero un coach”.

Ovviamente inevitabile la domanda sulla conduttrice: Emma sta tradendo Amici o è semplicemente il taglio del cordone ombelicale con Maria De Filippi? Nessuna esitazione per la Marrone, che ha un rapporto splendido con la moglie di Maurizio Costanzo: “Nessuna delle due. Sono legata a Maria, mi fido e ci vogliamo bene, come in famiglia. È stata la prima a sapere di questa proposta e mi ha detto “vai che ce la fai”. Per lei è motivo di orgoglio“.

Anche in precedenza Emma, nel salotto di Alessandro Cattelan, aveva svelato la reazione di Maria De Filippi alla notizia della sua nuova avventura in tv: “Lei era molto contenta, è orgogliosissima perché comunque mi ha scoperta lei, ha visto tutta la mia strada. Le ho detto che avrei fatto X Factor e ho visto veramente l’orgoglio nei suoi occhi”.

In attesa di vederla dal 17 settembre su Sky, Emma Marrone a fine agosto rilascerà un nuovo singolo, che andrà ad arricchire il suo ultimo disco: “Ho dentro un po’ di rabbia perché non ho avuto modo di far vivere fino in fondo il progetto Fortuna“, ha ammesso.

E poi ha aggiunto: “Ho fatto le corna quando abbiamo annunciato le nuove date. Ho sempre fatto le cose passo dopo passo, figuriamoci adesso… non faccio più progetti a lunga durata. Il 25 maggio avrei dovuto festeggiare 10 anni all’Arena di Verona nel giorno del mio compleanno. Lo stesso giorno del prossimo anno all’Arena non si poteva fare, ma sarò a Firenze, città dove sono nata”.