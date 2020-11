Emma Marrone: “Non voglio figli ora. Gli uomini? Li terrorizzo&#...

editato in: da

Emma Marrone incanta in bianco e ruba la scena alle più belle d’Europa

Emma Marrone si racconta in una lunga intervista in cui parla della sua vita privata, di maternità e degli uomini. La cantante a 36 anni ha le idee molto chiare riguardo al suo futuro. Giudice di X Factor e artista di successo, almeno per ora non pensa di diventare mamma. “Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: ‘Ma un fidanzato?’, ‘Bambini?”’ – ha svelato al Messaggero -. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll. La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa. E poi anche l’età delle madri è cambiata. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli e conservarli”.

Nonostante i gossip su una relazione con il modello norvegese Nikolai Danielsen, la Marrone ha spiegato di essere single. Alle spalle la cantante ha alcune relazioni importanti. La prima con Stefano De Martino, conosciuto ad Amici ben dieci anni fa, in seguito è stata legata a Marco Bocci, oggi sposato con Laura Chiatti, e a Fabio Borriello, fratello di Marco, ex di Belen Rodriguez.

“Oggi le donne studiano, viaggiano, sono indipendenti – ha spiegato Emma -. Difficile trovare uomini che accettano questo, io li terrorizzo. Levati i panni da rockstar quando torno a casa io impasto polpette, faccio la lavatrice, so aggiustare un mobile, sistemo tutto da sola. È brutto quando non puoi avere il controllo su una donna – ha aggiunto -. Ma so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza”.

Molto impegnata nel sociale, la Marrone è testimonia di una campagna contro la discriminazione di genere e si è sempre battuta contro la violenza sulle donne, esponendosi con la forza e la sincerità che la contraddistinguono. Anche lei, con talento e coraggio, è riuscita a opporsi alle etichette che le avevano messo: “Ero una bionda che aveva vinto un talent e quando parlavo la gente si chiedeva: ‘Ma cosa vuoi che ne capisca questa?’ – ha spiegato -. Una donna può parlare di moda, vestiti o trucchi, ma guai ad affrontare temi più seri. Mi dicevano non durerai, dopo 10 anni eccomi qui”.