Chi è Nikolai Danielsen, il nuovo amore di Emma Marrone

Emma Marrone è di nuovo innamorata e il fortunato è Nikolai Danielsen.

I due sono stati paparazzati qualche giorno fa mentre si divertivano a Capri, fra sorrisi e sguardi complici. Originario della Norvegia e modello di professione, Nikolai sarebbe riuscito nell’impresa impossibile di conquistare il cuore della cantante salentina. Fisico scolpito e occhi scuri, Danielsen ha alle spalle una carriera da boxeur, terminata quando ha iniziato a lavorare nel mondo della moda.

Ha sfilato per alcuni grandi marchi e brand di lusso fra cui Mert & Marcus, Dolce & Gabbana e Todd Snyder. Non è chiaro come sia avvenuto l’incontro con Emma Marrone, di certo fra i due c’è una grande intesa, come dimostra una foto (l’unica) postata da Nikolai su Instagram.

Nello scatto la coppia prende il sole su una barca al largo di Capri. “Estate 2019” ha scritto solamente il modello e puntuale è arrivato il commento di Emma. La Marrone ha commentato anche altre immagini pubblicate da Nikolai, con cuoricini e stelle. Per ora la cantante non ha confermato nè smentito la relazione e i fan si interrogano sulla sua vita sentimentale.

L’artista pugliese è single da diverso tempo, ma non ha mai nascosto la volontà di trovare l’uomo giusto. “Mi vedo sempre come la ragazzina scappata dalla provincia – aveva confessato tempo fa a Repubblica -, mentre gli uomini, mi dicono le mie amiche, mi percepiscono come una donna costruita, di potere, posso fare paura. Ma non hanno capito che per conquistarmi basterebbe portarmi a mangiare un gelato”.

Nel suo curriculum sentimentale tanti amori che non sono finiti come avrebbe sognato. A partire da quello per Stefano De Martino, che la lasciò dopo aver conosciuto Belen Rodriguez ad Amici di Maria De Filippi, ma anche Fabio Borriello e Marco Bocci, oggi legato a Laura Chiatti e con cui ha mantenuto ottimi rapporti.

Nikolai sarà l’uomo giusto? Per ora la Marrone sembra felice accanto al modello norvegese, staremo a vedere cosa accadrà.