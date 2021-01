Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano, la reazione emozionante di Maria De Filippi

editato in: da

Emma, la malattia e il coraggio di vincere, a ogni costo

Emma Marrone e Alessandra Amoroso duettano e la reazione di Maria De Filippi non poteva che essere emozionante. Le due cantanti infatti sono arrivate al successo grazie ad Amici ed entrambe hanno costruito un ottimo legame con la conduttrice. Maria non ha mai nascosto di avere un rapporto speciale con Emma e Alessandra, tanto che entrambe sono state spesso ospiti delle sue trasmissioni.

Come è accaduto con Stefano De Martino, anche la Marrone e la Amoroso si sono spesso confidate con la De Filippi, chiedendo consigli sia professionali che sentimentali, e considerandola come una “seconda mamma”. Emma è stata fra i coach di Amici in diverse edizioni e ha sostituito Morgan dopo il suo improvviso addio al programma, correndo in soccorso della conduttrice. Maria è stata fra le prime persone che hanno sostenuto la cantante quando ha dovuto affrontare di nuovo la battaglia contro il cancro, scrivendole una commovente lettera per incoraggiarla a lottare.

Alessandra ha più volte confessato in pubblico di avere un rapporto unico con la De Filippi e si è emozionata sino alle lacrime al suo ritorno ad Amici. Ora, a dieci anni di distanza dall’edizione dello show che ha cambiato le loro vite, la Marrone e la Amoroso hanno deciso di realizzare insieme una canzone. Si intitola Pezzo di cuore e la prima che ha avuto la bella notizia è stata proprio la moglie di Maurizio Costanzo. “Maria è stata molto contenta di vedere insieme le sue ‘figlie’”, hanno confessato le cantanti. La presentatrice si sarebbe commossa, scoprendo l’esistenza di un duetto. Un momento molto emozionante per Alessandra ed Emma che hanno sempre considerato Maria come un importante punto di riferimento nella loro esistenza.

“Quando ho ascoltato il brano l’ho sentito subito come una conversazione tra me e lei”, ha confessato Alessandra Amoroso. “Tutti noi ci facciamo le domande sull’amore, è la cosa che fa muovere il mondo – ha confessato Emma -. Facendo questo mestiere abbiamo capito che quando si impara ad amare se stesse poi si impara ad amare gli altri. A volte mi sono data colpe che non avevo. A 36 anni ho fatto pace con me stessa e mi voglio molto più bene. Sono diventata meno rigida e gli altri hanno trovato una fessura di luce dove entrare piano piano”.