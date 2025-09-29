Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elodie ed Emma Marrone

Fra Elodie ed Emma Marrone i rapporti sembrerebbero ormai gelidi, tanto che le due non si sarebbero rivolte parola nel backstage del concerto Una nessuna centomila.

Gelo fra Elodie ed Emma nel backstage del concerto

A svelarlo è Amedeo Venza, esperto di gossip che ha raccolto la testimonianza di una persona, rimasta anonima, che era presente dietro le quinte del concerto organizzato da Fiorella Mannoia.

Secondo quanto riportato dalla fonte, Elodie ed Emma si sarebbero a malapena rivolte un saluto, per poi ignorarsi totalmente. “Io ero dietro le quinte di Una nessuna centomila e tra le due c’era il gelo totale – ha spiegato -. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Ma hanno litigato?”. Nel backstage di Una nessuna centomila, dunque, in tanti avrebbero notato la distanza fra le cantanti, un tempo amiche.

Già qualche tempo fa si era parlato di “rapporti tesi” fra le due cantanti, in particolare dietro le quinte di Sanremo. Una situazione che sorprende visto il passato che lega Emma Marrone ed Elodie. Era stata proprio la cantante salentina, durante il programma Amici, a riconoscere e coltivare il talento dell’artista, oggi considerata una fra le popstar italiane più amate.

La verità sul rapporto fra Elodie ed Emma Marrone

Dopo l’uscita da Amici di Maria De Filippi, Emma Marrone ed Elodie erano apparse inseparabili. Così tanto che l’artista salentina era diventata per Elodie una sorta di mentore, aiutandola a compiere i primi passi fuori dal programma.

Poi, a poco a poco, le due si erano allontanate irrimediabilmente. Ospite de La Confessione di Peter Gomez, Elodie aveva spiegato perché aveva scelto di allontanarsi da Emma. La cantante, con la consueta sincerità, non aveva nascosto l’esistenza di tensioni fra le due.

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati – aveva detto -. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”.

In quell’occasione Elodie aveva aggiunto di aver cercato di chiarire i rapporti con Emma. “Avevo un mio modo di vedere le cose, che è molto diverso da quello che lei aveva in mente – aveva raccontato -. Ci vogliamo molto bene, io forse sono stata un po’ ingenua nel modo di approcciarmi. Ancora oggi abbiamo un buon rapporto. Quando ci incontriamo ci raccontiamo e ci aggiorniamo ma ognuno ha la propria vita”.

Ora, a distanza di tempo, fra le due si sarebbe creato un gelo difficile da cancellare. Una distanza che né Emma né Elodie sarebbero pronte a colmare. Elodie oggi è legatissima a Diletta Leotta con cui ha costruito un legame fortissimo, tanto che la conduttrice e la cantante hanno trascorso insieme le vacanze a Ibiza.

Emma invece continua ad essere legatissima alla sua manager e amica, Francesca Savini, mentre dopo Amici ha coltivato il rapporto con Alessandra Amoroso. Le due cantanti sono amiche ormai da diversi anni, durante i quali si sono sempre sostenute e aiutate a vicenda.