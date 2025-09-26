Elodie e Emma, “gelo dietro le quinte, i colleghi si guardavano straniti”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Elodie e Emma

Certe ruggini del passato sono difficili da archiviare. E questo sembra essere proprio il caso di Elodie ed Emma Marrone, un tempo vicinissime oggi più distanti che mai. Una tensione, quella tra le due, che continua a far chiacchierare dietro le quinte e tra gli addetti ai lavori. E un nuovo episodio, tutt’altro che piacevole, si sarebbe aggiunto alla vicenda.

Elodie e Emma, tensione dietro le quinte di Una, nessuna e centomila?

Elodie e Emma si sono riviste a Napoli, al concerto Una, nessuna e centomila. Nato con l’intento di sensibilizzare il pubblico contro la violenza sulle donne e messo in piedi con un cast ricco di artiste e artisti italiani. Lo spettacolo evento, che ha raccolto cifre enormi devolute ai numerosi centri antiviolenza sparsi sul territorio nazionale, si è tenuto per la prima volta a Napoli, forte del successo delle storiche edizioni di Campovolo e dell’Arena di Verona.

A condurre l’evento – che sarà trasmesso prossimamente su Canale 5 – Amadeus con Fiorella Mannoia. Ebbene, pare che dietro le quinte ci sia stata parecchia tensione tra la Di Patrizi e la Marrone, non più amiche come prima. A riportare l’indiscrezione Deianira Marzano e Amedeo Venza, che hanno raccolto la testimonianza di una persona presente alla serata.

“Io ero dietro le quinte di Una, nessuna e centomila – ha assicurato la fonte – e tra le due c’era gelo totale, si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti. Ma hanno litigato?”. Puntuale il commento di Venza: “Questa cosa va avanti da un po’ di tempo”.

Non è infatti la prima volta che si parla di un rapporto difficile tra Elodie e Emma e chi segue la prima fin dagli esordi conosce bene i motivi di questo conflitto.

Perché Elodie e Emma hanno litigato

Forse non tutti lo sanno ma Emma Marrone è stata una delle prime a credere nel potenziale di Elodie. L’ha conosciuta ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 e subito l’ha presa sotto la sua ala protettiva. Ha scritto canzoni per lei, prodotto il suo primo disco musicale e supportata al suo debutto al Festival di Sanremo nel 2017. Un legame che andava al di là del lavoro visto che le due erano solite uscire insieme e la Di Patrizi era spesso ospite a casa Marrone. Ma dopo un po’ Elodie ha preso le distanze dall’amica, collega e soprattutto pigmalione.

Il motivo è presto detto: l’italo-francese voleva fare di testa sua, provare e sperimentare qualcosa di nuovo. E infatti dopo essersi allontanata dalla Marrone il suo percorso professionale è stato stravolto. Si è distaccato dallo stile più tradizionale e melodico delle sue prime produzioni, sperimentando nuovi generi come l’urban e la trap. “Volevano fare di me una Mia Martini a 25 anni e io volevo essere leggera e felice”, ha detto in un’occasione.

“Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati – ha raccontato Elodie in un’intervista con Peter Gomez -. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. Perché? Sai quando qualcuno fa tanto per te e poi dici ‘io voglio fare un’altra cosa’… io volevo lavorare da sola”. Un litigio dovuto a una diversa visione professionale, dirompente al punto da tenerle separate a lungo. Ancora oggi.