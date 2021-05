Emma Marrone compie gli anni e si regala un Best of: gli auguri più belli

editato in: da

Emma Marrone torna sul set con Muccino: le prime foto su Instagram

Emma Marrone ha deciso di celebrare il suo compleanno con un nuovo album dedicata al suo percorso e a tutti coloro che l’hanno sempre seguita con affetto durante la sua carriera. La cantante ha annunciato su Instagram l’uscita della sua prima raccolta dei successi, un best of che racchiude i brani più belli dagli esordi fino ad oggi.

Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me, che voglio donare a voi, la mia BROWN CREW.

Il 25 maggio dello scorso anno era in programma una grande festa all’Arena di Verona, un concerto per ringraziare i fan di esserle stati accanto per tutti questi anni. Purtroppo la pandemia ha cambiato i suoi programmi, come quelli di tutti gli artisti del panorama italiano (e non solo) e così quest’anno, nel giorno del suo compleanno, Emma ha deciso di celebrare tutti i passi che ha fatto per arrivare fino a qui:

Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. E io voglio continuare a farlo, per tutti quelli che, invece, non possono più.

Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori.❤️

Dopo aver annunciato ai fan la novità, la Marrone ha voluto ringraziare i fan per tutto l’affetto ricevuto: “Mi state facendo piangere tutti quanti – ha detto in alcune storie su Instagram – troppi messaggi, troppo amore, mi sta scoppiando il cuore! Vi amo!”.

Ovviamente non sono mancati gli auguri dei colleghi e degli amici più cari: da Elodie a Tiziano Ferro, passando per Miriam Leone, Alessia Marcuzzi, Nicoletta Romanoff, Elisabetta Canalis, senza dimenticare Alessandra Amoroso, che le ha lasciato scritto: “Auguri pezzo di cuore“, accompagnato dall’emoji di un cuore rosso.