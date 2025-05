Emma festeggia 41 anni, il dolce messaggio al papà scomparso

Fonte: IPA Emma Marrone

Ha superato gli anta splendida come non mai Emma Marrone. Il 25 maggio, la cantante ha spento 41 candeline, nel corso di una festa con una delle amiche più cuore. E i festeggiamenti sono proseguiti anche in casa, con un pizzico di malinconia e un dolce pensiero rivolto a papà Rosario, morto tre anni fa a causa di una malattia.

Emma festeggia 41 anni

Non si è mai troppo grandi per festeggiare il proprio compleanno. Emma Marrone lo ha fatto con una grande festa piena di amici. Una cena allegra e informale, per la quale la cantante pugliese ha scelto un look casual e colorato: jeans, t-shirt bianca e un bel blazer giallo canarino. Tra gli ospiti anche qualche vip, come l’influencer Paolo Stella, e molti creativi, come la stilista Chiara Capitani. A spegnere le candeline assieme a Emma, un’amica di vecchia data, che con lei condivide la data di nascita: l’influencer Alessandra Airò. Sulla torta si legge, ironicamente: “Ottantadue anni di talento e stile”. La spensierata serata è stata documentata sui social dai numerosi ospiti. E sul web sono arrivati numerosi gli auguri alla cantante, che ha ringraziato tutti commossa.

“È proprio vero che uno più diventa grande e più si rinco***onisce. – ha scherzato Emma nelle storie del suo profilo Instagram, senza riuscire a celare le lacrime – Sto leggendo tutti i vostri messaggi e mi commuovo perché è troppo amore che non so come gestire e come contenere. Grazie perché non è mai scontato ricevere così tanto amore dalle persone”. Quello per i suoi follower è un affetto sincero: “Vi voglio tanto bene, grazie per le cose bellissime che mi state scrivendo. Piango di gioia perché vi amo tantissimo anch’io”.

Il messaggio a papà Rosario

La mattina seguente ai festeggiamenti, in quello che è ufficialmente il giorno del suo compleanno, Emma ha postato un paio di selfie e la foto di una fetta di torta a metà. Gli scatti la mostrano con gli occhi lucidi, perché il pensiero, in quel momento, è andato a chi non c’è più, a chi se ne è andato troppo presto. A papà Rosario. Pensando a lui, Emma scrive: “Mi manca da morire sentirmi dire buon compleanno lupacchiotta mia”.

Il messaggio prosegue: “Dormo ancora nel lettone con mamma. Non ho più paura del buio. Piango più spesso, ma soprattutto rido molto, moltissimo di me”. E, ancora, riconoscenza per chi le sta vicino: “Grazie a tutti per gli auguri e l’amore che non è mai scontato”. Non ha paura di mostrarsi fragile e vulnerabile Emma, di svelare il proprio lato più intimo e di ammettere che la forza risiede nella capacità di accogliere la propria fragilità.

Papà Rosario Marrone era il più grande amico e sostenitore della figlia. Morto a soli 66 anni nel settembre 2022, era stato dirigente sanitario e politico e, ancor prima, musicista grande appassionato di musica. Fu proprio lui a spingere e sostenere Emma nei primi passi nella carriera di cantante, lui a metterle in mano il primo microfono e ad accompagnarla alle selezioni di Amici di Maria De Filippi.