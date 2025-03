Elodie, il look sartoriale per il photocall di Gioco Pericoloso

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Elodie, 10 look che hanno fatto la storia. Vince con trasparenze e nude look

Una carriera in incessante ascesa quella di Elodie: dopo il recente successo riscosso grazie al sensuale brano sanremese Dimenticarsi alle 7, il successivo capitolo di vita dell’artista parla di cinema. Sì, di nuovo: dopo l’esordio del 2022 in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa e la recente partecipazione al cast vocale di Mufasa, la cantante si è ancora una volta buttata a capofitto sulla scena ed il progetto è già quasi sotto ai nostri occhi. È infatti giunto il tempo dell’anteprima stampa di Gioco pericoloso, l’intrigante thriller diretto da Lucio Pellegrini con Adriano Giannini e Eduardo Scarpetta in uscita il prossimo 13 marzo. Un appuntamento decisamente importante, che la futura protagonista ha deciso di affrontare con il consueto stile a contraddistinguerla.

L’eleganza contemporanea di Elodie all’anteprima stampa di “Gioco Pericoloso”: il look firmato Ferragamo

Elodie si è presentata presso il Cinema Barberini di Roma con tutto il suo magnetico charme, accessoriato ovviamente di un largo e sincero sorriso: in occasione della conferenza stampa del film la star – e nel senso letterale del termine, questa volta più che mai – ha indossato un look che ogni diligente fashion addicted avrà sicuramente riconosciuto.

Si trattava di un completo appartenente alla collezione Primavera/Estate 2025 di Ferragamo, il numero 46 per l’esattezza, un tailleur dalla silhouette sartoriale ma dall’anima contemporanea color verde salvia.

Il capospalla a capitanare la mise era invero un double blazer dalla vestibilità oversize, nell’effettivo una doppia giacca di carattere mannish con stravagante collo a sciarpa e revers a contrasto. Finivano il tutto dei pantaloni classici con fascia aderente in prossimità della caviglia, un top aderente e liscio in semplice cotone taupe e delle décolleté verde oliva.

Impreziosivano il raffinatissimo ensemble alcuni delicati punti luce griffati Tiffany & Co, come spesso accade, probabilmente tra i preferiti della cantante.

La trama di “Gioco Pericoloso”, cosa sappiamo sul thriller di Lucio Pellegrini

Sul set di Gioco Pericoloso vedremo Elodie vestire i panni di Giada, una bravissima ballerina professionista alle prese con la produzione del suo primo spettacolo a vederla protagonista. L’ambiziosa ragazza intrattiene una relazione sentimentale con Carlo (Adriano Giannini), autore in profonda crisi temporaneamente in preda al blocco dello scrittore e quindi in cerca di una nuova storia da raccontare.

I rispettivi problemi dei due, riconducibili esclusivamente all’ambito professionale per un primo momento, non sembrano però affatto intaccare la loro complicità ed il loro affiatamento di coppia, almeno sino a quando Peter Drago (Eduardo Scarpetta) non irromperà nelle loro vite. Il giovane artista intende ad ogni costo affermarsi nel mondo dell’arte contemporanea e, riuscendo ad esercitare un certo ascendente su Carlo, verrà presto introdotto in famiglia. Questo provocherà una reazione inattesa in Giada che, fortemente turbata, proverà in ogni modo ad allontanare l’uomo nel tentativo di tenere sepolto un antico segreto del proprio passato.