IPA Elodie al Green Valley Pop Fest 2025

È nel suo anno fortunato Elodie: dopo aver accumulato grandissimi successi negli ultimi mesi, divisa tra musica e cinema, sta ora scalando le classifiche dell’estate 2025 con la sua Yakuza, insieme a Sfera Ebbasta. E, se lo scorso giugno è stata l’indiscussa protagonista del suo primo mini tour degli stadi, è sempre riuscita a non mancare sul palco dei festival italiani più ambiti di stagione. È stato il caso del Green Valley Pop Fest di Trapani, dove ha ancora una volta stregato il pubblico con una incredibile mise glamour e provocante alla sua maniera.

Elodie strega la Sicilia con un minidress floreale: il look estivo nei dettagli

L’estate italiana, come da tradizione, rima con musica dal vivo: il weekend appena trascorso è stata la Sicilia ad ospitare il Green Valley Pop Fest 2025, evento che ha visto artisti come Shiva, Lazza ed Elodie calcare il proprio palco. Ebbene, lì, la cantante di Dimenticarsi alle 7 ha letteralmente lasciato ancora una volta a bocca aperta il pubblico sfoderando un altro dei suoi look da capogiro.

Indirizzata dalla ormai fidata stylist Giulia Cova, la fidanzata di Andrea Iannone ha dato prova di tutta la sua sensualità indossando un mini dress a fiori, proprio come moda di stagione comanda, nei toni vitaminici del giallo, dell’arancione e del bianco.

Firmato KNWLS, l’abito corto era caratterizzato da una silhouette dritta ma scivolata, lunghissime spalline sottili a carezzare ad ogni più piccolo movimento la schiena della cantante, scollatura morbida, drappeggio sul fianco e ultra provocante spacco laterale, a dare notevole slancio – come se ve ne fosse bisogno – alle sue gambe. Insomma, tutto ciò che si potrebbe mai desiderare da un vestitino estivo; peccato solo per i 769 euro che servono ad acquistarlo.

Completavano il tutto dei vertiginosi sandali con cinturino incrociato sul dorso del piede, neri e in vernice firmati Gianvito Rossi (disponibili sull’e-commerce ufficiale a 446 euro) e qualche gioiello dorato APM Monaco.

Invece della solita chioma sciolta e mossa extra long, Elodie ha poi preferito mettere in bella mostra i sensuali dettagli del capo sulla schiena, fronteggiando inoltre efficacemente il caldo, optando per una coda di cavallo alta e liscia con tanto di treccia centrale. Un’idea senz’altro preziosa in materia di acconciature strategiche per il periodo.

Gino Paoli torna a parlare di Elodie: “Non sapevo nemmeno chi fosse”

Recentemente Gino Paoli è tornato a parlare della polemica scoppiata con Elodie, e lo ha fatto senza ritrattare. “Giuro che non sapevo chi fosse Elodie”, ha detto. “Poi mia moglie mi ha mostrato una sua foto. È una bella donna. Parlavo in generale, pensando non solo all’Italia, non era un attacco personale,” ha poi ribadito, eppure il messaggio appariva chiaro allora e resta chiaro adesso.

Una dichiarazione fa tuttora discutere, soprattutto perché giunta dopo frasi che erano suonate a tutti come una critica generazionale: “Una volta avevamo Mina e Vanoni, oggi emergono cantanti che mostrano il c*lo”. Non aveva fatto nomi, è vero, ma il riferimento era parso evidente.

La cantante romana, dalla sua, non si era tirata indietro e aveva controbattuto con la fermezza che da sempre la contraddistingue: “Ci sono artisti che hanno scritto capolavori, ma nella vita di tutti i giorni sono delle M*rde, è così. Io preferisco essere una bella persona”. Che dire, il cantautore genovese l’avrà seguita al Green Valley?