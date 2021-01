Elisabetta Gregoraci in bikini su Instagram: “Sei pazzesca”

editato in: da

GF Vip, Elisabetta Gregoraci lascia la Casa per fare l’albero di Natale con Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci vola a Dubai per raggiungere il figlio Nathan Falco che si trova lì col padre Flavio Briatore e lascia tutti senza fiato condividendo sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae sorridente in bikini, baciata dal sole.

Elisabetta Gregoraci dà quindi forfait al GF Vip, dopo la sua partecipazione a capodanno con un abito d’oro da mille e una notte, per stare vicino al figlio. Ma non dimentica i suoi fan che delizia con un selfie in spiaggia, naturalmente pubblicato su Instagram. Nello scatto la bella Elisabetta si mostra con un bikini di tendenza, dalle culotte a vita alta, già sfoggiate quest’estate da Caterina Balivo, che ne esaltano la pancia piatta e gli addominali d’acciaio.

Come la Gregoraci aveva svelato mesi fa, il segreto del suo fisico perfetto sono le sessioni di allenamento di Michelle Hunziker. L’effetto è dirompente. La foto in bikini dell’ex di Briatore, col quale si mormora ci sia stato un riavvicinamento tanto che la showgirl ha messo a tacere Antonella Elia, è molto apprezzata dai follower.

Eli scrive a commento: “Tieni il viso rivolto al sole e non vedrai mai le ombre”. E i fan prontamente le rispondono con una pioggia di complimenti, non solo per il fisico statuario ma anche per come si è presentata durante l’esperienza vissuta nella Casa del GF Vip. Ed eccoli commentare: “Il sorriso che vogliamo vedere sempre ❤️ goditi il sole e il tuo Nathan ❤️”. “Sei pazzesca Eli 💘 Sei stata una bellissima scoperta, ti sei fatta conoscere in tutto e per tutto, sei pura, buona, di cuore :) sempre dalla tua parte”. “Tu non sei una donna di spettacolo….. MA UNO SPETTACOLO DI DONNA !!!”.

Insomma, tutti si schierano con lei, restando letteralmente ammaliati dalla sua bellezza. Classe 1980, a 40 anni la Gregoraci non ha nulla da invidiare alle ventenni. E tra i commenti spunta anche quello di sua sorella Marzia: “Bellissima la mia SISTER ❤️❤️❤️❤️❤️❤️”. Nei giorni scorsi, proprio con Marzia e le amiche Matilde Brandi e Flora Canto, la splendida Eli si è concessa un pomeriggio per sole donne, come riporta il magazine Oggi.

Libera dal GF Vip, la showgirl si gode del tempo coi suoi affetti, tra le amiche di sempre e il figlio Nathan, dimenticando per un po’ le polemiche con Briatore, le rivelazioni del presunto ex Magli, le emozioni con Pretelli.