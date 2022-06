Elisabetta Gregoraci, il dolore del passato che non ha mai superato

Fonte: Getty Images Cannes 2022, Elisabetta Gregoraci principessa ma Eva Longoria è pazzesca

Elisabetta Gregoraci è pronta a tornare in tv con Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1, con il suo bellissimo sorriso e l’energia che da sempre la contraddistingue. Eppure la conduttrice, sempre solare e raggiante, nasconde un dolore nel cuore che non ha mai superato, quello della scomparsa della madre.

Elisabetta Gregoraci, la perdita della madre e il suo dolore

Non è mai facile parlare della perdita, specialmente se si tratta di quella della persona più importante, la propria madre. Lo sa bene Elisabetta Gregoraci, che undici anni fa ha dovuto dire addio a mamma Melina, andata via troppo presto a causa di un tumore al seno, quando aveva appena 54 anni.

In lunga intervista al magazine Gente la conduttrice si è raccontata a 360 gradi, parlando delle nuove sfide lavorative che la attendono, della carriera, della sua famiglia e inevitabilmente di quel dolore che a distanza di tanto tempo non riesce ancora a superare. “Mamma si è ammalata di tumore quando ero un’adolescente e ha combattuto per oltre 14 anni – ha raccontato al giornale -. Quando è mancata per me è stato devastante e lacerante. Dover dire addio a una madre è una prova troppo difficile da affrontare“.

Nel corso della partecipazione al GF Vip la showgirl ha spesso parlato della perdita della madre e di quanto questa assenza abbia segnato la sua esistenza. Nei momenti più complicati, quando la malattia ha messo a dura prova la sua famiglia, la showgirl ha confessato di essersi avvicinata molto alla fede, aiutandola a sostenere la madre nella sua sofferenza: “L’amore della mia famiglia e la fede mi hanno aiutato. Mi ha portato a dire grazie e a essere riconoscente per aver avuto accanto a me, fino a quale momento una madre come lei. Così dolce e forte allo stesso tempo”, ha raccontato.

Elisabetta Gregoraci, lo sguardo al futuro e ai nuovi progetti

Affrontare la morte della madre non è stato facile per Elisabetta, che ancora oggi ne sente profondamente la mancanza. Ma a darle la forza, anche nei momenti difficili, c’è sempre stato il suo regalo più grande, il figlio Nathan Falco, che in più di un’occasione ha definito come “l’uomo della sua vita”. La conduttrice non ha mai nascosto di voler trasmettere al ragazzo gli stessi valori che ha appreso dalla madre, dedicandogli il tempo necessario.

Si concederà infatti alcuni giorni di relax insieme al figlio, prima di ripartire con tanti nuovi progetti. Prima rivedremo la showgirl su Italia 1 con Battiti Live, al fianco per la sesta volta consecutiva di Alan Palmieri, che quest’anno andrà in onda dal 5 luglio in prima serata (anche se le serate si svolgeranno il 17 giugno a Bari, per poi spostarsi a Gallipoli e concludersi a Trani).

Ma non finisce qui: la Gregoraci non ha alcuna intenzione di fermarsi, visto che da tempo si parla di nuove sfide per lei, come un nuovo show che dovrebbe andare in onda la prossima stagione su Rai 2: “Ci sono altri progetti che bollono in pentola ma è presto per parlarne”, ha confessato.