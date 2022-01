Elisabetta Gregoraci confessa la sua grande paura su Instagram

Elisabetta Gregoraci, l’abito a sirena lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci ha deciso di aprire il suo cuore ai fan, raccontando un avvenimento che ha cambiato la sua vita. Per farlo, ha condiviso alcune sue recenti foto, provenienti da uno shooting pubblicitario ad alto tasso di seduzione. Per esigenze di copione è in sella ad un cavallo, ed è stato questo lo spunto che ha permesso alla showgirl di rivelare una sua grande paura – ma anche il desiderio di superarla il prima possibile.

Elisabetta Gregoraci, la paura per i cavalli

La scorsa estate, Elisabetta Gregoraci ha girato alcuni shooting fotografici a dir poco sensuali, che in questi giorni ha deciso di condividere nuovamente sul suo profilo Instagram. Gli scatti sono decisamente belli: la ritraggono in un maneggio, a contatto con la natura, e all’ambientazione un po’ selvaggia fa da perfetto contrasto il look seducente della showgirl calabrese. In un’istantanea, si mostra infatti unicamente vestita di un miniabito trasparente color verde smeraldo. Nelle altre è invece a piedi nudi e incantevolmente avvolta in un gilet di lustrini e frange che si apre su un reggiseno tempestato di cristalli.

Bellissima e sicura di sé (sfoggiando inoltre un’acconciatura inedita, fatta di morbidi boccoli), la Gregoraci siede in sella ad uno splendido cavallo. Per quanto fiera possa sembrare, è lei stessa ad ammettere che in realtà nel suo animo si cela una paura profonda. “Da piccolina andavo a cavallo, mi piaceva tantissimo, era una mia passione” – ha scritto Elisabetta a didascalia di queste meravigliose foto – “Poi un giorno una brutta caduta e, da quel momento, ho sempre avuto un po’ di paura a rimontare a cavallo. Spero un giorno di riuscire a superare questo mio limite. Anzi ne sono sicura”.

Elisabetta Gregoraci, la sua vita dopo Briatore

Può sembrare strano pensare che dietro il suo volto sempre sorridente si nascondano paure che la Gregoraci non può controllare. Eppure è così, e il suo timore più grande è forse stato quello di non riuscire a dare il meglio a suo figlio, dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. Nonostante le difficoltà che ogni coppia separata si trova prima o poi ad affrontare, tuttavia, Elisabetta e il suo ex marito hanno saputo ricucire la frattura per il benessere del loro piccolo Nathan Falco. Insieme sono ancora una famiglia, e lo dimostrano giorno dopo giorno, condividendo attimi bellissimi che stanno segnando la crescita del loro unico figlio.

Da questo punto di vista, la showgirl è sempre stata molto rigorosa: Nathan è il suo primo pensiero in qualsiasi occasione, e anche la sua carriera viene solamente in un secondo momento. Tanto che, poco più di un anno fa, la Gregoraci aveva deciso di rinunciare alla grande opportunità di rimanere al GF Vip ancora per diverse settimane, perché non poteva pensare di trascorrere il Natale lontana dal suo bambino. Il tempo perduto nella Casa più spiata d’Italia lo ha comunque recuperato nelle scorse settimane: tra lunghi weekend sulla neve e splendide festività in Kenya, Elisabetta e Nathan si sono goduti tantissime settimane di qualità (con qualche incursione di Flavio Briatore).