Elisabetta Gregoraci conquista Parigi: il mini abito attillato su Instagram

Per Elisabetta Gregoraci è arrivato il momento di cambiare meta. Dalle vacanze di Natale in Kenya, la bellissima showgirl era passata a Montecarlo per trascorrere del tempo con amici e parenti. Questa volta ha deciso di volare a Parigi, la città dell’amore per eccellenza, ed è tornata a stupirci ancora una volta su Instagram attraverso i suoi look sempre magnetici tanto quanto lei, immortalando un momento magico con la Torre Eiffel alle sue spalle.

Elisabetta Gregoraci, con il mini abito attillato conquista Parigi e Instagram

Kenya, Montecarlo, Parigi. Ovunque vada, Elisabetta Gregoraci riesce a darci una lezione di bellezza e stile nella sua semplicità mista ad eleganza. Una semplice foto con una sola parola come didascalia, quella pubblicata sul suo profilo Instagram, ma con la quale è riuscita a conquistare tutti i suoi follower e, scommettiamo, anche la città in cui è atterrata.

Dopo le foto in bikini durante la sua vacanza a Dubai per le festività Natalizie, trascorse insieme all’ex Flavio Briatore e al loro figlio Nathan Falco, ecco che Elisabetta Gregoraci non smette di stupire. Nell’ultima foto, la conduttrice appare sorridente come al solito, con un mini abito aderente che le mette in mostra le forme magnetiche; elegante e sobrio, nonostante la poca lunghezza. Elisabetta Gregoraci, in posa con il sorriso stampato sul volto e lo sguardo che non incrocia l’obbiettivo della fotocamera, si lascia alle spalle la Torre Eiffel di Parigi dall’alto di quello che sembra essere un terrazzo.

Uno sguardo che somiglia a quello di un’eterna sognatrice, e dalla parola che ha utilizzato per descrivere la foto potrebbe davvero essere così. “Magic”, ha scritto Elisabetta Gregoraci sul suo post. Proprio una magia, quella di Parigi di notte, con la Torre Eiffel illuminata, e anche quella di lei stessa con l’abito che ha stupito tutti. Tanti, infatti, i commenti delle persone estasiate dalla sua bellezza; commenti che la showgirl ha condiviso poi nelle sue storie di Instagram, ringraziando tutti.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore: le sue parole

Inevitabili sono state le voci su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo le vacanze passate insieme a Malindi durante il periodo natalizio insieme al figlio Nathan Falco. In un’intervista su Oggi, però, la stessa showgirl ha deciso di spiegare una volta per tutte come stanno davvero le cose tra lei e il suo ex marito.

“C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… “, ha spiegato. “Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”. Nessun ritorno di fiamma, quindi, come qualcuno aveva pensato. Semplicemente, stando alle parole della diretta interessa, i due hanno cercato con il tempo di instaurare un ottimo rapporto fatto di complicità, soprattutto per l’amore che condividono per il piccolo Nathan Falco. “Flavio e io abbiamo un bel rapporto, siamo complici. A Monte Carlo, dove viviamo a 500 metri di distanza, lui viene spesso a pranzo o a cena per vedere Nathan. Stiamo bene così”.