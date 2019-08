Elisabetta Gregoraci commenta il gesto di Gabry Ponte

editato in: da

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio e commenta il gesto di Gabry Ponte a Battiti Live.

La showgirl calabrese e Alan Palmieri, come ogni anno, hanno condotto lo spettacolo organizzato da Radio Norba, portando la grande musica in piazza. Nella loro avventura sono stati affiancati da tanti artisti fra cui Mariasole Pollio e Gabry Ponte.

Il dj 46enne ed ex giudice di Amici alla fine della serata ha raggiunto i conduttori sul palco per salutare il pubblico. Proprio in questo momento è successo qualcosa di particolare: la mano di Gabry Ponte, per ben due volte, è scivolata sul lato B di Elisabetta Gregoraci.

La modella si è chiaramente accorta di questo gesto, perché, mantenendo sempre la massima freddezza della diretta, ha spostato la mano del collega verso l’alto, togliendola da dov’era.

Il gesto ovviamente non è sfuggito al pubblico e in tanti hanno criticato il comportamento di Gabry Ponte, accusandolo di essersi comportato male nei confronti della Gregoraci. Sui social in tanti non hanno presto bene quanto accaduto e hanno accusato il dj di molestie.

“Senza vergogna, mamma mia”, “Che schifo”, “Sono stanca di questo tipo di uomini”, “l fatto che siate personaggi della televisione non implica che abbiate il diritto di molestare le donne pubblicamente/diretta live”: questi sono solo alcuni dei messaggi comparsi su Twitter e Instagram.

A sorpresa però Elisabetta Gregoraci ha reagito in modo molto particolare, sdrammatizzando e dimostrando di non essersi affatto arrabbiata per il gesto di Gabry Ponte.

“Ma cosa fai?” ha chiesto al collega su Instagram, pubblicando una foto e alcune emoji che ridono. Il deejay ha immediatamente risposto: “Epic fail, azz scusa pensavo fosse Alan Palmieri”. Poco dopo Gabry Ponte ha svelato che lui e la showgirl si conoscono da tantissimi anni e che il loro rapporto è esclusivamente professionale. “La malizia è negli occhi di chi guarda” ha concluso.