Battiti Live, il gesto di Gabry Ponte sulla Gregoraci fa discutere

Un gesto fatto per sbaglio oppure voluto? Gabry Ponte in queste ore è finito al centro delle polemiche per via del suo comportamento nei confronti di Elisabetta Gregoraci a Battiti Live.

Ormai da anni la showgirl calabrese conduce l’evento itinerante trasmesso su Italia Uno. Anche in questa edizione Radio Norba ha scelto alla guida dei concerti con tantissimi artisti Elisabetta Gregoraci affiancata da Alan Palmieri. Con loro anche Mariasole Pollio e Gabry Ponte, celebre dj ed ex giudice di Amici di Maria De Filippi.

46 anni e una lunga carriera da dj e produttore discografico, Ponte ha partecipato con entusiasmo allo show, mostrando grande feeling con i conduttori. Al termine delle serate, durante i saluti finali, ha abbandonato la sua consolle per salutare il pubblico insieme alla Gregoraci e Palmieri. Proprio in quel momento è avvenuto un fatto che ha scatenato la rabbia degli utenti sui social.

Cosa è accaduto? Nel momento finale Ponte, Palmeri e la Gregoraci si sono abbracciati, rivolgendosi alla folla a poca distanza dal palco. Nelle immagini si vede il dj che abbraccia la conduttrice posandole una mano sul fondoschiena, forse per sbaglio. Poco dopo però i gesto si ripete di nuovo: Elisabetta parla e la mano di Ponte si sposta dalla spalla al lato B.

A questo punto la stessa Gregoraci interviene e, mentre continua a rivolgersi al pubblico, facendo finta di niente allontana la mano di Ponte, facendola risalire. Il gesto non è sfuggito ai telespettatori che hanno commento su Instagram e Twitter.

Per ora la modella calabrese non ha ancora detto la sua e nemmeno Gabry Ponte si è pronunciato. Dopo la serie di concerti condotti in giro per l’Italia, la showgirl è tornata a Monte Carlo dove vive ormai da più di dieci anni. Ad attenderla il figlio Nathan Falco e, sembra, anche Flavio Briatore con cui, dopo il divorzio, sarebbe tornata la passione.