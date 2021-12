Isoardi, la dolce dedica alla Venier su Instagram: “Rendi tutto più luminoso”

Elisa Isoardi conquista Montecarlo con l’abito trasparente

Quando due tra le conduttrici più amate della televisione italiana si incontrano e scocca la scintilla, c’è solo da restarne ammaliati. Elisa Isoardi ha condiviso un bellissimo post su Instagram, dedicato alla collega e amica Mara Venier, padrona di casa di Domenica In che l’ha fortemente voluta nel proprio salotto. Al di là delle pure questioni lavorative, la splendida Elisa ci ha dimostrato come possano nascere e consolidarsi dei legami speciali. E l’amicizia che la lega a Zia Mara è il più bel regalo di Natale che potesse desiderare.

Isoardi, parole dolcissime per un’amica speciale

Un paio di immagini tratte dall’ultima puntata di Domenica In in cui si scatenano insieme in un passo a due ad alto tasso di tenerezza (e divertimento). Così Elisa Isoardi ha voluto rendere omaggio su Instagram alla sua amica Mara Venier, con la quale quest’anno ha condiviso tanti momenti nel salotto domenicale di Rai 1.

Ma se le immagini basterebbero da sé a spiegare la gioia della splendida Elisa per questa esperienza lavorativa e umana, le parole a corredo del post non fanno altro che aggiungere emozione:

È quasi Natale, tempo di regali…ed in questo periodo più che mai, per ognuno di noi non c’è dono più prezioso di un sorriso. Grazie Mara per tutti i sorrisi che mi stai regalando, accanto a te c’è sempre tanto da imparare e rendi tutto più luminoso e splendente. Che bello emozionare ed emozionarsi. Buon Natale ♥️

Neanche a dirlo, quasi immediatamente è arrivata la risposta della Zia Mara al post di Elisa, con tre semplici cuoricini rossi che racchiudono al loro interno tutta le bellezza di un’amicizia speciale.

La stima di Elisa per Zia Mara

Non è la prima volta che Elisa Isoardi si lascia andare a parole di stima e ammirazione nei confronti di Mara Venier. Anzi proprio lo scorso novembre lo aveva fatto nel salotto di Domenica In, quando la conduttrice l’aveva ospitata per un’intervista intima e toccante.

In quell’occasione per la bellissima Elisa si è aperto un mondo, quello di una donna di successo e amata da tutti non solo per le innegabili qualità artistiche, ma soprattutto per il suo grande cuore: “Per la prima volta dopo tanto tempo, sono riuscita ad esternare le mie emozioni senza filtri, mostrando anche le mie fragilità per come sono”, aveva detto la Isoardi durante l’intervista.

Poi aveva anche aggiunto qualche parola in un post Instagram: “Grazie Mara, che mi hai fatto sentire a casa come solo tu sai fare. Mi sei entrata dritta nel cuore. Ancora grazie”.

Elisa Isoardi a Sanremo 2022

Mara Venier, oltre a essere entrata nel cuore di Elisa Isoardi, potrebbe essere il suo “portafortuna”? Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dal settimanale Vero questa ipotesi sembra più che plausibile: il nome dell’ex concorrente di Ballando con le stelle, infatti, sarebbe tra le papabili conduttrici del Festival di Sanremo 2022.

Nessuna conferma né smentita da parte di Amadeus, di nuovo alla direzione artistica della kermesse e prossimo conduttore al fianco dell’immancabile Fiorello. Se così fosse, però, per la splendida Elisa sarebbe un debutto coi fiocchi sul prestigioso palco dell’Ariston, alla conduzione di una delle puntate.

Restiamo in attesa ma intanto dobbiamo ammettere che l’idea di vederla a Sanremo 2022 in tutto il suo splendore e con i suoi proverbiali look da dieci e lode non ci dispiace affatto!