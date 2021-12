Domenica In, Bellucci: diva ‘normale’ tra successo e bisogno di verità

Monica Bellucci, l’antidiva (e mamma apprensiva) che non ha paura delle rughe

Monica Bellucci sarebbe dovuta essere negli studi Rai al fianco di Mara Venier per una delle sue magnifiche interviste. Problemi personali, però, le hanno impedito di lasciare Parigi e, quindi, le due hanno optato per un collegamento video. La lontananza, tuttavia, non ha impedito all’attrice di raccontarsi e di regalare un pezzettino della sua vita da diva e da mamma al pubblico di Domenica In.

Monica Bellucci, diva mondiale e mamma premurosa

“Una diva normale”, è così che Mara Venier ha definito, iniziando la sua intervista, Monica Bellucci. Una diva, insomma, che fa dell’umiltà la sua carta vincente, più della sua innegabile bellezza e del suo talento. E infatti, pur non sottovalutando i suoi meriti, lei stessa ha ammesso che parte del suo successo è dovuto anche alla fortuna:

Mi ritengo molto fortunata – ha ammesso la Bellucci – e penso che quello che succede è un insieme di quello che si vuole ma anche di quello che arriva.

Monica, oltre ad essere diva, è anche e soprattutto mamma delle sue ragazze, Deva e Léonie Cassel. La maternità, probabilmente ha rallentato, almeno in un primo periodo, la sua carriera. La sua, però, è stata una scelta consapevole che rifarebbe ancora:

È stata una scelta precisa – ha dichiarato -, quando ho avuto i figli ho lavorato molto meno e ho preso il tempo per loro. Ma era un bisogno necessario per me. […] È triste far sentire ai figli che il lavoro è più importante di loro. Mi sono organizzata per fare in modo che sentissero poco la mia mancanza.

Oggi, Monica, è una mamma aperta al dialogo, pronta a parlare con le sue figlie di ogni argomento e di ogni aspetto della vita. Soprattutto è una mamma pronta a fare tutto ciò che ritiene opportuno per renderle felici, in nome del rispetto e dell’amore che ha per loro.

Monica Bellucci, il bisogno della verità e della quotidianità

Insomma, Monica Bellucci lontano dalle telecamere è una mamma proprio come tutte le altre: premurosa e attenta al benessere e ai bisogni delle sue figlie. Il suo lavoro, ammette, è speciale, un giorno prima è su un red carpet, con un vestito di alta moda e i tacchi a spillo, e il giorno dopo, invece, a casa, magari ad aiutare le sue ragazze con i compiti scolastici:

Per me – ha confessato – era importante rimanere ancorata alla verità, alla quotidianità. […] Siamo tutte persone e abbiamo bisogno di cose normali.

Parole che hanno confermato la definizione che Mara Venier ha dato di lei: “diva normale”, diva senza la necessità di fare nulla per esserlo e senza forzature, diva che è rimasta ben ancorata alla realtà. È per questo, e per il suo innegabile talento, che Monica Bellucci è riuscita a conquistare i cuori di tantissime persone in tutto il mondo.