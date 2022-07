Elisa Isoardi, come ha ritrovato la serenità nel momento più brutto

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Per Elisa Isoardi gli ultimi due anni sono stati come delle montagne russe in cui dal punto più alto ci si ritrova in pochi istanti al punto più basso, fra capriole e avvitamenti. Ma questo non significa che non siano stati un momento importante, una fase di cui fare tesoro per guardare al futuro con occhi nuovi e una ritrovata serenità.

La conduttrice non ha mai fatto mistero di esserci rimasta male per il modo in cui è stata messa da parte dopo la chiusura de La prova del cuoco, ma ora dalle pagine di Diva e Donna spiega come anche quella delusione sia servita per renderla la donna forte e consapevole che è oggi.

Elisa Isoardi pronta a ripartire da se stessa

Due anni possono essere tanti, specie per una donna nel mondo dello spettacolo. Non tutte hanno la possibilità di rimettersi in gioco, ma questo non ha fermato Elisa Isoardi.

“Mi sono ritrovata a casa – racconta a Diva e Donna – L’ho vissuta come una cosa ingiusta. Ma, rispetto ad altre, questa pausa è servita a dare ordine alla mia vita. Correvo troppo prima e avevo perso di vista me stessa. Questa pausa è arrivata nel momento giusto”, spiega.

In mezzo la partecipazione a Ballando con le Stelle e all’Isola dei Famosi, esperienze sicuramente importanti che però la conduttrice ha definito solo come “parentesi”. Il suo posto è alla conduzione e quando ha ricevuto la chiamata dalla Rai non ha avuto dubbi.

“Antonio Di Bella ha voluto incontrarmi in primavera. ‘Guarda Elisa, ci sarebbe una bella scommessa da fare con te su Rai Due’. L’ho guardato e gli ho detto subito sì senza fargli aggiungere altro. Ero talmente felice di rientrare in Rai. Vorrei dirti che…è un modo bellissimo per ricominciare da dove ero partita diciotto anni fa ai tempi di Linea Verde”.

Elisa Isoardi: single e felice, ma pensa a un figlio

Nel corso dell’intervista con Giancarlo Dotto, Elisa Isoardi ha anche parlato delle persone che più l’hanno aiutata in questi due anni di assenza dalla conduzione e tra queste ci sono tre donne dello spettacolo: “Milly Carlucci, Mara Venier, la prima a richiamarmi in tv con una bellissima intervista, Bianca Berlinguer, che una volta al mese m’invitava nel suo salotto prestigioso”.

In questo periodo non si può dire che comunque la conduttrice non sia stata sotto i riflettori, per la sua partecipazione a Ballando e all’Isola e per i presunti flirt, uno su tutti quello tanto vociferato con Raimondo Todaro. Eppure a domanda diretta su quale sia stata la sua ultima storia significativa, Elisa risponde: “Quella durata cinque anni”, facendo riferimento alla relazione con Matteo Salvini per il quale dice: “Io voglio avere la delicatezza di non parlare più di quella storia. Sono passati tanti anni e la ricordo con un sorriso. Lui ha la sua vita. C’è rispetto da parte mia”.

Trovare un uomo che le stia accanto non è così semplice come si possa immaginare, per sua stessa ammissione: “Per la mia indipendenza ostinata. Sono cresciuta e ragiono con la testa delle donne di famiglia, mia madre e mia nonna. Devono essere uomini intelligenti e sicuri di sé. In quel caso, sarebbe anche bello condividere emozioni. La più bella di tutte, un figlio. Se si creassero le condizioni…”