Elisa Isoardi torna in Rai e si presenta col top ad alta seduzione

Fonte: IPA Elisa Isoardi

Elisa Isoardi torna in Rai con una trasmissione tutta sua. Si chiama Vorrei dirti che e andrà in onda la domenica pomeriggio. Questo significa che inevitabilmente dovrà vedersela con Mara Venier e la sua Domenica In. Intanto la conduttrice conquista già tutti alla presentazione dei palinsesti Rai 2022-2023 con un top ad alta seduzione.

Dunque, dopo qualche anno d’assenza, da quando ha chiuso La Prova del Cuoco nel 2020, Elisa Isoardi torna con un programma tutto suo. Infatti, dopo lo show cooking, Elisa era andata all’Isola dei Famosi dove aveva deliziato i telespettatori coi suoi bikini e le sue prove di coraggio. Si era parlato per lei di un possibile passaggio in Mediaset ma che non si è concretizzato. Dopo un periodo lontano dal piccolo schermo, è finalmente tornata.

Fonte: IPA

Elisa Isoardi, dove e quando vederla: la sfida con Mara Venier

Elisa Isoardi conduce dal prossimo 11 settembre, Vorrei dirti che, su Rai 2. La trasmissione andrà in onda tutte le domeniche pomeriggio dalle 15. Per lei sarà una doppia sfida. Da un lato avrà su Rai 1 la concorrenza di Mara Venier saldamente al timone di Domenica In, dall’altro il suo programma si trova tra due show che avranno un pubblico molto diverso, ossia dopo la replica de Il Provinciale di Federico Quaranta e prima di Domenica Dribbling. Ma la bella Elisa non si tira indietro quando c’è da combattere. E poi Vorrei dirti che è il tipo di trasmissione a lei congeniale: si parlerà di cibo e ricette, tema a lei molto familiare e di storie toccanti.

Elisa Isoardi, che cosa accade a Vorrei dirti che

Vorrei dirti che è infatti un emotainment, girato in esterna. Ogni puntata è ambientata in un luogo diverso, cioè nella città del protagonista, una persona comune che ha una storia toccante da raccontare perché vuole ringraziare o chiedere scusa a un familiare. Per farlo, viene organizzato un pranzo speciale che si richiama ai ricordi d’infanzia di questa persona. Il protagonista e la Isoardi compongono il menu, vanno dunque al mercato rionale dove avranno modo di incontrare la gente del posto che racconterà dei prodotti e dei sapori del territorio.

Con l’aiuto di uno chef, amico di Elisa, verrà poi preparato il pranzo indimenticabile. Come cambiano le location, anche il cuoco cambia di volta in volta. Il parente del protagonista viene invitato a casa del protagonista, del tutto ignaro di quello che sta per accadere. I due si siedono a tavola con la Isoardi per pranzare e ricordare. E alla fine viene letta una lettera commovente di ringraziamento o scuse.

Elisa Isoardi, il top ad alta seduzione

La presentatrice annuncia su Instagram il suo ritorno in Rai: “Felice di essere tornata a casa, vi aspetto a Settembre”. E i fan plaudono. “Noi felicissimi del tuo splendido ritorno ❤️”. “Quanta freschezza 😍 settembre è dopodomani, ci sarò anche perché se l’attesa è già tutto questo, il programma è nuovo e particolare. È questo che aspettavo aria fresca aria giovane insomma @elisaisoardi”. “Cara Elisa, vorrei dirti che lo meriti davvero e che ti aspetto e stringo in un abbraccio sincero!!! ❤️🤗🤞🏻☘️Finalmente!!! ❤️😊Era tempo che il tuo dolce sorriso di sole tornasse in TV!!! Grazie alla RAI!!!👍🏻 Nell’attesa sempre buone cose!!!! ❤️🤞🏻”.

Fonte: IPA

Mentre i follower di Elisa festeggiano, lei lascia senza fiato alla presentazione dei palinsesti con un top nero che esalta il décolleté e svela gli addominali, pantaloni larghi e giacca bianca che è un must. Semplicemente una favola.