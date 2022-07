“Se sono qui, è grazie a lei”. Elisa Isoardi sulla presunta rivalità con Mara Venier

Fonte: IPA Elisa Isoardi

Due anni lontana dalla tv (almeno nel ruolo di conduttrice) sono indubbiamente pesati ad Elisa Isoardi. Ma ora è pronta a tornare sulla cresta dell’onda, con quella grinta pazzesca che da sempre la caratterizza: la prossima stagione la vedrà protagonista della domenica pomeriggio su Rai2, con un nuovo show cucito su misura per lei. E se già in molti parlano di rivalità con Mara Venier, le sue parole mettono a tacere ogni voce.

Elisa Isoardi, la sfida con Mara Venier

Dopo molte indiscrezioni, Elisa Isoardi è stata ufficialmente confermata nel palinsesto autunnale di Rai2: la splendida conduttrice tornerà con un programma tutto suo, che la terrà impegnata la domenica pomeriggio. Si tratta, questa, di una fascia oraria molto particolare e – soprattutto – caratterizzata da una notevole concorrenza. La Isoardi dovrà infatti vedersela con alcuni “mostri sacri” della televisione italiana, tra cui Mara Venier. Quest’ultima è pronta a riprendere in mano ancora una volta Domenica In, per l’edizione che segnerà il suo record di presenze.

La sfida è dunque “in casa”, trattandosi di due programmi targati Rai. Ma Elisa non sembra essere affatto preoccupata, e anzi non ha alcuna intenzione di mettersi in competizione: “Hanno già parlato di rivalità, ma Mara non si tocca. È la numero uno. Lei è stata la prima a rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda. Se sono qui devo dire grazie anche a lei” – ha spiegato la conduttrice in un’intervista a Leggo. E con Mediaset? Anche in quel caso, si tratta di concorrenza spietata: la Isoardi andrà in onda contemporaneamente ad Amici di Maria De Filippi e a Verissimo di Silvia Toffanin.

“Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone. Ho accettato la scommessa di Rai2, sono pronta” – ha rivelato la conduttrice. Concentrazione al massimo sul suo lavoro, dunque. E tutto il resto si vedrà. In queste settimane, Elisa Isoardi sta lavorando duramente al suo grande ritorno in tv, e ci sono già alcune interessanti curiosità sul nuovo show che la vedrà protagonista.

Elisa Isoardi, tutto sul suo nuovo show

Si intitola Vorrei dirti che ed è il programma che la riporterà finalmente sul piccolo schermo: annunciato per il prossimo autunno, andrà in onda ogni domenica pomeriggio su Rai2 a partire dall’11 settembre. Di che cosa si tratta? È presto detto: lo show itinerante vedrà la Isoardi girare in lungo e in largo per il nostro Belpaese, dove ascolterà le emozionanti storie dei protagonisti che le terranno compagnia. E non manca naturalmente la sua più grande passione, la cucina. Nel corso di ogni puntata, Elisa e il suo accompagnatore dovranno organizzare un pranzo in famiglia, dalla scelta del menù all’acquisto degli ingredienti al mercato, sino alla preparazione di ogni piatto.

Insomma, la “ricetta” sembra essere perfetta: grandi sentimenti, paesaggi bellissimi e cibo da gustare. Non poteva esserci ritorno migliore per la Isoardi, che aveva lasciato il mondo della conduzione proprio al termine di una stagione non troppo felice (in termini di ascolti) de La Prova del Cuoco. Dopo quella entusiasmante ma difficile esperienza, si era dedicata a tutt’altro: dapprima la sfida a Ballando con le stelle, in coppia con Raimondo Todaro, poi l’incredibile avventura all’Isola dei Famosi. Ma adesso è tempo di ritornare davanti ai fornelli, con qualcosa di decisamente meno movimentato.