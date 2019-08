Eliana Michelazzo, lettera a Pamela Prati: “Siamo state due vittime”

editato in: da

La vicenda che, nella passata stagione televisiva, aveva coinvolto Pamela Prati e le sue agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sembrava archiviata. A quanto pare, però, ci attendono nuovi risvolti.

Eliana Michelazzo, infatti, dopo un primo momento in cui sembrava intenzionata a chiudere qualsiasi tipo di rapporto sia con l’ex migliore amica Pamela Perricciolo che con Pamela Prati, sembra voler ricucire il rapporto almeno con quest’ultima. Lo fa sapere tramite una lettera pubblicata sul settimanale Di Più e indirizzata alla soubrette sarda.

La Michelazzo, adesso che si è lasciata alle spalle lo scandalo scaturito dal finto matrimonio di Pamela Prati con l’inesistente Mark Caltagirone, ha provato a contattare, senza successo, la showgirl del Bagaglino per chiarire alcune cose. A quanto pare, però, l’ex amica non ha nessuna intenzione di parlarle. Ad Eliana, quindi, non è rimasta altra possibilità se non quella di ricorrere alla stampa.

Non accetto l’idea di aver perso la tua preziosa amicizia per accuse ingiuste. Incontriamoci, guardiamoci negli occhi. Insieme possiamo risorgere dalle nostre ceneri. Siamo state due vittime di un disperato bisogno di amore.

A spingere la Michelazzo a far pace con Pamela Prati, la felicità ritrovata. Durante una vacanza ad Ibiza, infatti, ha incontrato Daniele, imprenditore di 10 anni più giovane di lei, che le ha fatto dimenticare il finto marito Simone Coppi. Una storia reale, che ha riacceso il sorriso della ragazza dopo mesi complicati.

Dopo momenti davvero difficili – ha affermato Eliana – c’è una novità nella mia vita, sto vivendo finalmente un periodo sereno: ho ritrovato l’amore. Sto con un ragazzo che mi fa stare bene. Era da tanto che non mi sentivo così, ma per essere davvero felice vorrei ritrovare anche te, la mia amica perduta. Perché mi hai allontanato dalla tua vita.

Non solo un desiderio, ma anche un messaggio positivo per Pamela Prati e un incoraggiamento:

Pamela, l’amore esiste, la felicità può bussare di nuovo alla nostra porta. Ed è bello che sia un amore concreto, in carne e ossa, non solo qualcuno dietro un monitor. Ora vorrei condividere con te la mia rinascita, rivederti, dare speranza anche a te.

Le colpe, così, sembrano ricadere tutte su una sola persona: Pamela Perricciolo. L’ex convivente della Michelazzo, nonché collega e agente di Pamela Prati, rilascerà nuove dichiarazioni o preferirà restare in silenzio?