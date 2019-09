Eleonora Pedron e Fabio Troiano insieme, la ex di lui su Instagram: “Schifata”

editato in: da

Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono usciti allo scoperto, sfilando sul red carpet di Venezia e causando la reazione dell’ex fidanzata di lui su Instagram.

L’attore ha vissuto una lunga relazione con Anny Centis terminata, sembra, proprio a causa dell’incontro di Troiano con Eleonora Pedron. La coppia si è frequentata in segreto per un lungo periodo sino a quando è stata paparazzata in atteggiamenti intimi durante una vacanza.

Poco dopo Eleonora e Fabio hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, scambiandosi un bacio appassionato di fronte ai flash dei fotografi. Un gesto romantico che ha portato alla luce la loro relazione, ma ha anche causato la reazione durissima dell’ex fidanzata di lui.

La storia d’amore fra Anny e Fabio a quanto pare non è terminata bene e la giovane modella si è sfogata su Instagram, dove ha pubblicato un post piuttosto esplicito. La Centis ha postato la scritta “Schifata” esprimendo tutta la sua rabbia e i sentimenti per l’ex fidanzato e la nuova fiamma.

I due si erano conosciuti nel 2014 dopo la fine del flirt fra il protagonista di RIS, delitti imperfetti e Violante Placido. Una love story che sembrava destinata a portarli all’altare, ma che è terminata bruscamente. Secondo gli ultimi gossip dietro la rottura ci sarebbe proprio Eleonora Pedron. L’attore avrebbe perso la testa per l’ex Miss, lasciando improvvisamente la fidanzata per cadere fra le sue braccia.

In tanti hanno commentato il post di Anny Centis, sostenendola e consolandola. “Orrore e sgomento” ha scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha aggiunto: “Amica mia il tempo mette ognuno al proprio posto. Ogni pagliaccio nel suo circo e ogni Re nel suo trono!”.

Fabio Troiano ed Eleonora Pedron non hanno replicato, almeno per ora. L’ex Miss è mamma di due bambini, nati dalla lunga unione con Max Biaggi. In seguito è stata legata al dj Tommy Vee e all’inviato delle Iene, Nicolò De Devitiis.