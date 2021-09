Eleonora Giorgi sarà nonna: “Nemmeno una chiamata da Ciavarro&#...

Eleonora Giorgi sarà presto nonna: il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia aspettano un figlio. L'attrice condividerà questa bellissima esperienza con Massimo Ciavarro , suo ex compagno, che però non l'avrebbe nemmeno chiamata. A raccontarlo è stata proprio la diva del cinema italiano che è apparsa delusa dal comportamento dell'uomo, grande amore della sua vita e padre del suo secondogenito.

Il primo figlio di Clizia e Paolo arriverà fra febbraio e marzo. Una gioia infinita per la Giorgi che non vede l'ora di stringere fra le braccia il nipotino. Intervistata dal settimanale DiPiù, Eleonora ha spiegato che le sarebbe piaciuto ricevere una chiamata dall'ex compagno per condividere questa gioia. La chiamata però non è ancora arrivata.

"Dopo aver avuto questa splendida notizia, non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni - ha detto -. Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo".

Icona degli anni Settanta e Ottanta, protagonista di pellicole indimenticabili come Borotalco, Eleonora Giorgi ha vissuto un amore travolgente per Massimo Ciavarro. Una passione nata sul set di Sapore di mare 2 e coronata dalle nozze nel 1993. All'epoca l'attrice era reduce dal doloroso addio ad Angelo Rizzoli, da cui ha avuto un figlio, Andrea. Nel 1991, grazie all'amore per Ciavarro, arrivò il secondogenito Paolo.

Durante la partecipazione del figlio al GF Vip, la Giorgi e l'ex compagno hanno sostenuto il figlio, entrando anche nella Casa di Cinecittà. Proprio durante il reality, il conduttore ha incontrato Clizia Incorvaia. L'influencer fra pochi mesi lo renderà papà per la prima volta e il suo pensiero, da subito, è andato al legame profondo con il padre. "Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome - ha confidato al settimanale. Gente, emozionato e ansioso di stringere fra le braccia il neonato -. Sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo ha sempre fatto con me".