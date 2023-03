Ed Sheeran si racconta: la terribile malattia della moglie in gravidanza

Fonte: IPA Ed Sheeran

Non tende a scemare la tendenza di raccontare la vita dei grandi artisti attraverso delle docu-serie. L’ultimo in ordine cronologico è stato Ed Sheeran, che su Instagram ha lanciato The Sum of it All, progetto in quattro parti in uscita il 3 maggio su Disney+.

Il pubblico avrà modo di conoscere il dietro le quinte, la realtà che non trova spazio sul palco. Dalle gioie alle profonde sofferenze, dall’infanzia segnata dalla balbuzie alla malattia di sua moglie. Il celebre cantante ha molto da dire e, proprio come in uno dei suoi album, sa offrire un mix esaltante di emozioni.

The Sum of it All, Ed Sheeran si racconta

Il trailer di The Sum of it All evidenzia quanto emozionante, struggente, dolce e divertente sarà la docu-serie su Ed Sheeran. Le prime immagini offrono quelli che saranno i punti cardine della narrazione, a partire dai primi passi nel mondo della musica.

Oggi ha 32 anni ed è una delle più grandi star al mondo (e di sempre). Tutto ciò era semplicemente impensabile quando era appena un bambino, così come quando si esibiva in strada, a caccia di qualcuno che credesse in lui e nel suo sogno.

Il progetto di The Sum of it All era inizialmente ben diverso da ciò che è poi diventato. Disney lo ha contattato per tentare di raccontare la creazione di un album, nello specifico Sobtract, ma la sua vita è cambiata al punto tale da modificare il focus di questo lavoro: “Volevo fornire un chiaro contesto all’album, perché tocca cose molto personali, che tutti noi sperimentiamo”.

Il dolore di Ed Sheeran: la malattia di sua moglie

Ciò che il pubblico vede è generalmente soltanto l’uomo sul palco. Il divo si presenta in un’arena e la infiamma, regalando a tutti uno show incredibile. Dietro quelle canzoni, però, c’è una vita reale, fatta anche di molte sofferenze.

Ai tanti sorrisi degli ultimi anni si sono aggiunte numerose lacrime, a partire dalla malattia di sua moglie Cherry Seaborn. Un 2022 molto complesso, dal momento che alla donna è stato diagnosticato un tumore mentre aspettava la loro seconda figlia (la coppia ha avuto due bambine, Lyra Antarctica e Jupiter).

Considerando le sue condizioni, ha potuto curarsi soltanto dopo aver dato alla luce la sua secondogenita. A ciò si è unita l’improvvisa morte di Jamal Edwards, una delle persone più importanti della vita di Ed Sheeran.

Suo grande amico e produttore musicale, è stato il primo a credere che potesse diventare una star. Insieme hanno dato vita a questo sogno, che per molti era pura follia. Deceduto nel 2022, a soli 31 anni, a causa di un arresto cardiaco, provocato da alcool e cocaina.

Cherry Seaborn spiega come suo marito non abbia avuto il tempo di metabolizzare il dramma vissuto. La sua carriera ha tenuto la sua mente impegnata, rinchiudendo quelle lacrime in una bolla, poi esplosa sul palco, dinanzi ai suoi fan, che virtualmente gli si sono stretti intorno. The Sum of it All è quindi molto più di un documentario studiato a tavolino sulla creazione di un album, è vita vera.