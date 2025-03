Dove Cameron si è esibita con "Too Much" al The Tonight Show, e per farlo ha indossato un completo a dir poco abbagliante che nasconde un segreto. Ecco quale

Si torna a parlare di Dove Cameron, eppure stavolta pare che Damiano David non c’entri. O quasi. La cantante era tra gli ospiti del The Tonight Show e per l’occasione ha illuminato tutt’intorno indossando una mise a dir poco abbagliante. Ebbene, seppur in piccola parte, si dice che vi sia un certo legame con il fidanzato. In che modo? Ve lo sveliamo nelle prossime righe.

Tutto sul look abbagliante di Dove Cameron al “The Tonight Show”: segreto svelato

Come oramai tutti sanno, Damiano David ha da tempo lasciato l’Italia per stabilirsi in America, e questo non soltanto per facilitare la sua carriera. In quel di Los Angeles, infatti, avrebbe trovato l’amore: il frontman dei Måneskin e Dove Cameron – attrice e cantante statunitense – sono usciti allo scoperto dopo un primo periodo in cui hanno preferito mantenere segreta la propria relazione, e si può dire che ora siano la coppia del momento.

Non si è parlato davvero d’altro in seguito alla recente ospitata al Festival di Sanremo di lui, in occasione della quale la sua dolce metà lo sosteneva fieramente dalle prime file della platea dell’Artiston. Rientrati nella Città degli Angeli, per entrambi è ripreso in piena regola il caotico ritmo lavorativo tra concerti ed ospitate televisive: mentre Damiano si esibiva sul palco del Jimmy Kimmel Show, Dove ha brillato su quello del The Tonight Show. E quando diciamo “brillato” lo intendiamo davvero.

La cantante è stata invitata presso il celebre show televisivo americano per presentare Too Much, il suo ultimo singolo, edito solo il mese scorso a fornire ai suoi fan un ghiotto assaggio prima dell’uscita di un album del tutto inedito: per farlo, ovviamente, la star ha sfoderato tutta la sua grinta unita ad un impeccabile senso dello stile, incarnato appieno da un look due pezzi color argento.

Si trattava di uno sfavillante completo firmato Dolce&Gabbana, tempestato di fitti cristalli argentei in ogni dove, dotato di minigonna a ruota a vita alta e bralette abbinata. Sotto al coordinato facevano poi capolino un top trasparente a collo alto e dalle maniche lunghe ed un paio di collanti neri velati. Chiudevano il tutto con estrema sensualità dei cuissardes fascianti in pelle nera targati Giuseppe Zanotti, con maxi plateau e tacco scultoreo, accompagnati da dei gioielli di Pasquale Bruni.

Infine, proprio come il signature look della star vuole, ecco i soliti capelli sciolti dal liscio perfetto uniti ad un make-up dal tratto felino costruire il fronte beauty.

I più scrupolosi osservatori se ne saranno certo resi conto: sembra che l’ineccepibile scelta di stile di Dove Cameron nasconda un profondo legame col fidanzato Damiano. Nessun messaggio da scovare, nessun omaggio indossato. La fortunata popstar si sarebbe affidata a Michele Potenza, il noto stylist che ha iniziato a collaborare con l’artista di origini romane sin dai tempi d’esordio dei Måneskin e che ancora oggi lo segue in giro per il mondo curando ogni suo look.

Damiano David e Dove Cameron insieme per lavoro? “Forse tra un paio d’anni”

Dinanzi a tanto affiatamento la domanda sorge spontanea nella mente dei più affezionati seguaci della coppia: a quando un progetto musicale comune?

Una canzone condivisa tra Damiano David e Dove Cameron, al momento, non esisterebbe né tantomeno sarebbe in progetto. A confermarlo è stato proprio l’autore di Next Summer: “Forse succederà tra un paio di anni, ma al momento sembrerebbe estremamente sdolcinato”, ha detto.

I due artisti si sarebbero incontrati per la prima volta agli MTV Video Music Awards del 2022 ma è stato solo nel 2023 che il frontman dei Måneskin avrebbe ufficialmente invitato l’attrice ad un concerto della band, dando il via alle instancabili voci sul loro conto. Un amore ancora fresco, dopotutto, che la coppia avrebbe ancora voglia di viversi in privato per quanto possibile.