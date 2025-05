Donna D’Errico, a 57 anni con l’iconico costume di Baywatch

Fonte: IPA-Getty Images Le più belle bagnine di Baywatch: guardate come sono oggi

Ci sono star iconiche rimaste nell’immaginario collettivo perché con i loro personaggi hanno segnato un’epoca, dettato mode e fatto innamorare milioni di fan. Sono soprattutto i protagonisti delle serie televisive più amate, e tra queste, un posto d’onore lo ha senza ombra di dubbio Baywatch, con la sua schiera di bagnine californiane bellissime. E se a guidare il gruppo c’è ovviamente la più famosa e iconica CJ Parker, ovvero Pamela Anderson, che negli ultimi anni ha stupito tutti con un cambio d’immagine drastico e la scelta di spogliarsi di trucco ed eccessi per tornare a una versione più naturale e semplice, proprio lei che aveva reso celebre l’immagine di bambola sexy tutta curve, trucco e silicone, o da meno sono state altre celebri colleghe. Shauni McClain (Erika Eleniak), Summer Quinn (Nicole Eggert), Caroline Holden (Yasmine Bleeth), Neely Capshaw (Gena Lee Nolin) e Donna Marco (Donna D’Errico), tanto per citare le più celebri e amate.

Di tutte loro, se qualcuna è completamente sparita dai radar e paparazzata dopo anni si stenta a riconoscerla, altre sembrano aver stretto un vero e proprio patto con il diavolo, e ancora oggi, dopo 30 anni, conservano lo stesso fascino di allora. È il caso di Donna D’Errico, attrice e modella di Dothan, Alabama, classe 1967, celebre proprio per il ruolo di Donna Marco nella celebre serie (vi ha recitato dal 1996 al 1998) e per aver posato per Playboy. Oltreché per essere stata sposata per 10 anni con Nikki Sixx dei Mötley Crüe.

Proprio Donna posta foto sul proprio profilo social che la ritraggono, a 57 anni, bella come 30 anni fa. Se non addirittura più bella. Merito dei filtri, forse, ma non solo, visto che anche le foto prese dai red carpet non si differenziano molto.

Donna ha postato una foto sul proprio profilo, con indosso il celebre e iconico costume rosso e la dida: “Indovinate chi ha trovato il suo vecchio costume da bagno“, che ha ovviamente scatenato i follower, tra complimenti ed elogi di vario tipo.

L’attrice ci aveva già provato nel 2023 quando in occasione del suo 55° compleanno a marzo aveva posato in un costume intero rosso mentre faceva un tuffo nell’oceano. Insomma, passano gli anni ma Donna non sembra voler proprio appendere quel costumino, che le aveva portato tanta fama e fortuna, al chiodo. E come darle torto..