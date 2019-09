Domenica In, De Martino svela un retroscena sul ritorno di fiamma con Belen

editato in: da

Stefano De Martino torna ospite di Domenica In, per raccontare a Mara Venier retroscena e verità sulla sua storia d’amore con Belen Rodriguez.

Il ballerino e la showgirl argentina sono tornati insieme dopo un lungo periodo di lontananza. Prima le nozze nel 2013 dopo il colpo di fulmine dietro le quinte di Amici di Maria De Filippi, poi l’addio, due anni dopo. Sembrava che la relazione fosse finita per sempre, ma, dopo una relazione con Andrea Iannone, Belen è tornata fra le braccia di De Martino.

Merito, anche, di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Mara Venier in cui il ballerino aveva svelato di provare ancora un forte sentimento nei confronti della Rodriguez. Quando la conduttrice gli aveva mostrato una foto con Belen e il piccolo Santiago, il ballerino si era commosso. “Lì in mezzo è il mio posto preferito – aveva detto -. In quella posizione là io sono felice e sono contento perché, al di là di tutti gli accadimenti e delle storie, sono felice perché ho dato a mio figlio la madre migliore che potesse avere”.

Quelle parole, ha raccontato De Martino a Domenica In, all’epoca avevano toccato il cuore di Belen, spingendola a dare un’altra chance all’ex marito. 2Le dissi: ormai mi sono esposto – ha spiegato -. Ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati, c’è sempre stato il cordone ombelicale che ci lega”.

Stefano non ha nascosto le difficoltà incontrate nella relazione con l’argentina. “Siamo stati fortunati perché non tutte le storie riescono a resistere alle intemperie della vita – ha confessato -. È una banalità, ma per apprezzare qualcosa devi prima di perderla. Io auguro a tutte le persone di non perdere le cose per capirle. Alcune cose sono cambiate sicuramente in meglio”.

A unire la coppia Santiago e la voglia di avere un altro figlio. “Santiago cresce, troppo in fretta – ha rivelato De Martino alla Venier -. Ha il carattere della madre, quindi è testardo. Lei è della Vergine ed è pignola e precisa, non si sposta facilmente. Ma si è ammorbidita nel tempo. Mi sciolgo. Sono fortunato perché abbiamo un figlio meraviglioso”.