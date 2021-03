Domenica In, Noemi racconta il suo cambiamento: “Un percorso a ostacoli”

editato in: da

Noemi, la trasformazione della cantante

Se c’è qualcuna che, sul palco dell’Ariston, è riuscita a calamitare l’attenzione di tutti è Noemi. Serena e radiosa, ha conquistato i telespettatori non solo con la sua ‘Glicine’, canzone che ha presentato al Festival di Sanremo, ma anche con la sua estrema sicurezza. Ed è proprio per questo che Mara Venier ha voluto invitarla a sedersi di fronte a lei a Domenica In per una lunga intervista.

Il cambiamento dell’artista, dall’esordio fino ad oggi, è sotto gli occhi tutti: non solo nel fisico, come più volte è stato sottolineato, ma anche nell’anima e, soprattutto, nello sguardo, più sicuro e consapevole. Ciò, che invece, è rimasta immutata, è la sua straordinaria voce.

Io sono scaramantica – ha così ammesso Noemi -, però mi sembra di essere contenta. […] Ci sono periodi nella vita in cui ci sentiamo meno a fuoco, in cui abbiamo perso un po’ più gli obiettivi. Ho lavorato per potermi rimettere in bolla, e ho cercato di rimettere tutto in musica.

E anche la Venier ha affermato di vederla diversa, molto più felice e solare di quanto non fosse in passato, sottolineando poi quanto anche le ferite e i momenti di silenzio facciano parte della vita e quanto possono aiutare a trovare se stessi. Parole condivise dalla stessa cantante, che ha dichiarato di aver affrontato anche delle difficoltà per trovare la sua serenità:

È stato un percorso a ostacoli. Ma la vita è così: ciclicamente ci troviamo a fare i conti con quello che abbiamo fatto.

Anche se ammette la sua evoluzione, Noemi non rinnega affatto il suo passato. Tutt’altro, ama ricordare i suoi esordi e ripercorrere i suoi passi, a partire dalla partecipazione a X Factor, passando per i lavori con grandi artisti, come Vasco Rossi, fino ad arrivare a quella che è oggi.

Le sue performance sul palco del Festival di Sanremo 2021 sono solo i primi passi verso un’altra stagione di successi professionali e personali. Nel frattempo, però, l’emozioni provate all’Ariston sono ancora vivissime: un’esperienza bellissima, che lei ha voluto affrontare con look meravigliosi, indossando anche un vestito sfoggiato in passato da Beyoncé.

La nuova Noemi mostra estrema grinta e una contagiosa voglia di felicità e allegria che, non ci sono dubbi, riuscirà a trasmettere a tutti coloro che vorranno ascoltare il suo nuovo disco, ‘Metamorfosi’. Tornerà presto a raccontarsi?