Domenica In, Mara Venier torna in tv con Maurizio Costanzo

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Mara Venier torna in tv con Domenica In e ospita Maurizio Costanzo. La conduttrice, alle prese con alcuni problemi di salute, sarà nuovamente al timone della trasmissione domenicale il prossimo 20 giugno. Lo scorso 6 giugno, nonostante la paresi facciale e la difficoltà a parlare dopo aver subito due interventi, Mara aveva guidato il programma, dimostrando ancora una volta di essere una grande professionista.

La scorsa domenica, complici gli Europei di calcio, a Domenica In era stato concesso uno stop, ma lo show tornerà presto sul piccolo schermo. L’appuntamento è per le 14 del 20 giugno con una puntata che chiuderà alle 17 per lasciare spazio alle partite. Fra gli ospiti annunciati c’è Maurizio Costanzo, grande amico di Mara Venier, che si racconterà, fra l’amore per Maria De Filippi e la carriera. In studio anche la cantante Orietta Berti, che ha da poco pubblicato il singolo Mille, realizzato con Fedez e Achille Lauro, e il comico Nino Frassica.

Attesissima Giulia Stabile, ballerina e vincitrice dell’ultima edizione di Amici, legata a Sangiovanni, uno fra i cantanti più amati del programma. Spazio inoltre a Eleonora Abbagnato e Salvatore Esposito, attore arrivato al successo grazie alla serie Gomorra. La nuova puntata di Domenica In sarà soprattutto l’occasione per rivedere in video Mara Venier dopo settimane tutt’altro che semplici per la conduttrice.

La presentatrice, prima su Instagram, poi in un’intervista al Corriere della Sera, non aveva nascosto la sua tristezza e la preoccupazione per quanto accaduto. “È un incubo, la mia vita è cambiata in un secondo – aveva svelato – […] Ho una paresi totale a tutta la faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità”. Mara aveva spiegato di avere un nervo lesionato a causa di un impianto dentale installato da un dentista e poi rimosso in seguito in un altro intervento. “Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire […] Purtroppo la paresi è rimasta. Ora devo solo pregare Iddio che il nervo possa riprendersi da solo”. La Venier aveva annunciato un breve stop, promettendo però che sarebbe tornata presto alla guida di Domenica In nelle ultime due puntate della stagione.