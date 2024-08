Diletta Leotta, shorts e giacca strutturata per il look da Barbie

La conduttrice di Dazn ha una vera passione per i look da Barbie, sfoggiando un completo rosa con shorts e giacca corta strutturata

È sempre splendida Diletta Leotta, che non smette di sorprendere con i suoi look curatissimi e di tendenza. La conduttrice di Dazn sembra amare particolarmente i look da Barbie: per il suo ultimo impegno lavorativo sul Lago di Como, che l’ha vista al fianco di Will Smith e Rafael Nadal, ha optato per un completo rosa da lasciare senza fiato.

Diletta Leotta, il look da perfetta Barbie

Dopo essersi concessa qualche giorno di vacanza in Puglia e aver festeggiato insieme alla figlia Aria il suo compleanno, Diletta Leotta è tornata al lavoro più in forma che mai. La conduttrice di Dazn solo pochi giorni fa è tornata in campo per la prima partita del Campionato di Serie A, sfoggiando un tubino giallo attillatissimo e audace.

E per il suo nuovo impegno lavorativo sul Lago di Como – ha seguito e documentato su Instagram la gara dell’E1, il primo e unico campionato al mondo di imbarcazioni da corsa completamente elettriche – Diletta Leotta non ha deluso le aspettative, scegliendo un look da perfetta Barbie.

La giornalista è riuscita a oscurare persino Will Smith e Rafael Nadal, che si sono cimentati anche nel provare le barche elettriche e che hanno sostenuto le loro squadre. L’outfit di Diletta ha colpito nel segno: il volto di punta di Dazn ha scelto di indossare per l’occasione un crop top bianco aderente, al quale ha abbinato un completo con shorts e un blazer corto strutturato a quadri rosa, perfetto per far risaltare il suo fisico scolpito da allenamenti costanti.

Immancabili poi, per completare il look e dare un ulteriore tocco di sensualità, i suoi amati tacchi, ovviamente altissimi, a spillo e in vernice. Anche il make up richiama quello i toni rosati del suo outfit, con ciglia lunghissime, ombretto luccicante e gloss che mette in evidenza le sue labbra carnose.

Diletta Leotta, festeggiamento doppio con la piccola Aria

Solo qualche giorno fa Diletta Leotta ha festeggiato il suo 33esimo compleanno insieme al primo della sua piccola Aria, venuta alla luce il 16 agosto dello scorso anno. Un’occasione speciale, che ha voluto celebrare prima con gli amici, e poi con un party all’aria aperta per la sua bambina, in compagnia degli affetti più cari, senza dimenticare ovviamente Loris Karius, con il quale è convolata a nozze lo scorso giugno.

Il loro è stato un vero e proprio matrimonio da sogno, celebrato sull’isola di Vulcano: la coppia ha voluto giurarsi amore eterno in una location meravigliosa – il lussuoso Therasia Resort – con accanto le persone più importanti. E non mancavano anche gli amici vip della conduttrice e del calciatore, come Elodie, testimone della sposa, Chiara Ferragni, Alvaro Morata e la (ormai ex) moglie Alice Campello.

Nel frattempo la giornalista ha ripreso i suoi impegni a tempo pieno: oltre a essere uno dei volti di punta di Dazn, Leotta farà a breve il suo ingresso a Mediaset. A lei infatti è stata affidata la conduzione della nuova edizione de La Talpa, in una veste rinnovata e con un cast ancora da scoprire.