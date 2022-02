Diletta Leotta, la sua minigonna con frange infiamma Sanremo

Diletta Leotta, bikini da urlo con Elodie ma senza Can Yaman

Il Festival di Sanremo continua a rimanere nel cuore di Diletta Leotta che dopo la partecipazione come co-conduttrice di Amadeus nell’edizione del 2020 è ritornata nella città dei fiori con una nuova veste.

Da qualche tempo è ormai una delle voci di punta di Radio 105, e proprio per questa radio dal 2017 conduce il programma “105 take away”. L’emittente non poteva di certo mancare durante la settimana dedicata alla kermesse canora e ogni giorno in diretta dalla pagina Facebook ufficiale Diletta Leotta intervisterà in esclusiva personaggi del mondo della musica e dello spettacolo.

Diletta Leotta, la minigonna da diva

In attesa che la manifestazione canora prenda il via, la conduttrice di Dazn, ha partecipato ad una cena insieme a ClioMakeUp. Nel corso della serata, la Leotta ha pubblicato due foto su Instagram che hanno fatto letteralmente impazzire i suoi fan. In particolare, come è accaduto spesso in passato, è stato il suo outfit a scatenare i commenti dei numerosi follower.

Nei due scatti social, la conduttrice indossava una gonna a frange di colore rosso e giallo che ricordavano delle fiamme, un outfit completato da scarpe dal tacco vertiginoso che non sono ugualmente passate inosservate per il loro colore fluo. Sempre attenta al proprio look, la conduttrice ne ha curato ogni dettaglio, abbinando la gonna a una camicetta bianca e a un blazer nero.

I commenti dei fan

Il post è diventato subito virale, raccogliendo nel giro di poche ore oltre 250mila like e una valanga di commenti. I fan hanno apprezzato sia l’outfit che la bellezza della Leotta e non è mancato il gradimento di colleghi illustri come ad esempio Jo Squillo e molti altri ancora.

Diletta Leotta, gli appuntamenti a Sanremo

Gli appuntamenti sanremesi della conduttrice siciliana non si limitano però soltanto alla musica, sarà anche una delle protagoniste dello spazio “Note di Bellezza” che si potrà seguire sulla pagina Facebook di una nota azienda di cosmetici. In questo caso sarà affiancata da Clio Zammateo, in arte ClioMakeUp, per parlare di bellezza e lifestyle.

L’ultima partecipazione di Diletta Leotta a Sanremo ha mostrato la sua disinvoltura su un palco tanto importante, oltre alla spigliatezza che ha già dimostrato in altre occasioni. Nonostante l’ottima prova da co-conduttrice, l’edizione 2020 è stata accompagnata anche da qualche polemica dopo il suo monologo sul palco dell’Ariston. Molto più tranquillo, invece era stato il precedente del 2017, quando la conduttrice era stata tra le ospiti della prima serata del Festival.

La disavventura prima del Festival

Prima di arrivare a Sanremo, Diletta Leotta è stata protagonista di una gag molto particolare. Mentre era in smart working e in diretta su Radio 105 nella trasmissione che conduce dalle 12 alle 13, è stata disturbata dal campanello. Costretta ad aprire la porta, ha confessato di essere ancora con i pantaloni del pigiama, scatenando l’ironia del collega Daniele Battaglia che non si è lasciato sfuggire l’occasione per prenderla in giro.

Per lei comunque gli impegni non finiscono mai: dopo il Festival di Sanremo, infatti, tornerà nuovamente a condurre i programmi calcistici di Dazn. La rivedremo sui campi della Serie A per presentare e commentare le partite più importanti.