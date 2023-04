Diletta Leotta, il look per Juve-Napoli con pancino in vista: radiosa su Instagram

Fonte: IPA Diletta Leotta incinta, i look premaman più belli (senza rinunciare alla sensualità)

Splendida come non mai, Diletta Leotta è sempre più radiosa: la conduttrice ha condiviso su Instagram alcuni scatti del look scelto per il match Juve-Napoli, un abito fucsia aderente che mette in risalto le dolci curve della gravidanza.

Diletta Leotta incinta, il look per Juve-Napoli

Non potrebbe essere più bella: Diletta Leotta, incinta per la prima volta del compagno Loris Karius, ormai non ha più paura di mostrare il pancino che cresce. Dopo aver celato comprensibilmente la dolce attesa nelle settimane più delicate della gestazione, adesso la conduttrice di Dazn non ha più nessuna intenzione di nascondere le curve della gravidanza.

E così, anche per il match Juve-Napoli, ha deciso di optare per un outfit che mettesse in evidenza il pancino: Leotta ha infatti indossato un abito fucsia aderente longuette a maniche lunghe, con scollo a cuore e una lunga cerniera a contrato sul lato sinistro del vestito.

Come di consueto ha lasciato la sua bionda chioma sciolta, con una piega liscissima, e per mantenere un look dal sapore bonton ha scelto delle scarpe beige spuntate con tacco altissimo e cinturino alla caviglia, che necessitano le gambe scoperte. La scelta del colore dell’abito tra l’altro non sembra affatto casuale: Diletta è infatti in attesa di una bambina, come ha fatto sapere nel giorno di Pasqua pubblicando il video del gender reveal in famiglia.

Impossibile quindi non notare dall’abito fluo il pancino che fa capolino: la conduttrice, che dovrebbe essere tra il quarto e il quinto mese di gravidanza, sta continuando a lavorare a bordo campo, sfoggiando come sempre dei look meravigliosi e che la fanno apparire sempre più radiosa.

Diletta Leotta, l’allenamento in gravidanza

Se da un lato Diletta Leotta sta continuando a scendere in campo per lavoro, dall’altro non ha smesso di allenarsi e di prendersi cura del suo corpo ora più che mai visto che accoglie dentro di sé una nuova vita. La conduttrice di Dazn infatti ha immortalato solo qualche giorno fa uno dei suoi allenamenti in palestra, mostrando anche in questa occasione il suo corpo che cambia e che si addolcisce.

Diletta si è mostrata in crop top e ciclisti neri, splendida con le rotondità del pancino che “lievita” pian piano. Il post su Instagram è stato poi accompagnato da dolcissime parole: “Growing together”, “crescendo insieme” in italiano, con due cuoricini rosa a corredo della tenera frase.

La sua felicità è palpabile soprattutto dai grandi sorrisi che sfoggia sui social (e non solo): dopo aver ritrovato la serenità al fianco di Loris Karius adesso è in attesa della loro bambina, il frutto del loro amore. “Da bambina ho sempre amato le favole e non vedo l’ora di leggere questo lieto fine“, aveva scritto su Instagram la conduttrice alla sua dolce metà, dedicandogli una lunga lettera piena di amore.

E quel lieto fine che tanto aspettava sta arrivando: tra qualche mese – si pensa in estate anche se la data del parto non è mai stata ufficializzata – la coppia potrà stringere tra le braccia la loro piccola. E chissà che poi non arrivi la fatidica proposta a coronare il loro sogno d’amore.