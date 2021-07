Diletta Leotta e Can Yaman, voci di crisi: le vacanze le fanno separati

editato in: da

Gli outfit di Diletta Leotta, sexy “sempre e dovunque”

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Can Yaman sembrerebbe aver subito una battuta d’arresto. Alcuni indizi fanno infatti sospettare che i due stiano vivendo un momento di crisi: le loro vacanze, in questa calda estate, le stanno trascorrendo separati.

La bella Diletta è in Sardegna, dove sfoggia affascinanti bikini e si gode un po’ di relax a bordo piscina. Sul suo profilo Instagram, la giornalista sportiva sta condividendo splendide foto che la ritraggono intenta a divertirsi al sole. È invece tra le sue storie che ha recentemente pubblicato alcune istantanee dell’evento dell’estate: la Leotta ha partecipato al Water World Music Festival che si è tenuto a Cala dei Sardi, nei pressi di Olbia. Una piattaforma galleggiante ha accolto alcune delle star della musica internazionale, per un appuntamento incredibile.

E Can Yaman? L’affascinante attore turco è nel Salento, immerso tra le bellezze naturali della costa Ionica. Anch’egli ha condiviso qualche foto delle sue vacanze pugliesi, e stando alla cronaca locale avrebbe letteralmente mandato in visibilio i fan quando è approdato a Gallipoli, dove si è destreggiato tra selfie e autografi. Can e Diletta hanno dunque scelto di trascorrere qualche giorno separatamente, e le voci di una possibile crisi hanno subito iniziato a circolare sul web.

D’altronde, c’è chi vocifera che la Leotta abbia già smesso di indossare lo splendido anello di fidanzamento regalatole pochissimo tempo fa dall’attore. Segno che tra di loro qualcosa non va più? Nata solamente qualche mese fa, la relazione tra Can e Diletta è diventata ben presto la storia più chiacchierata dell’anno, soprattutto per via dei tira e molla che i due hanno vissuto. Non si è trattata, in effetti, di una storia d’amore filata sempre liscia: sono molti gli ostacoli che la coppia ha dovuto affrontare.

La scorsa primavera, ad esempio, alcune foto che ritraevano la giornalista sportiva in compagnia di un altro uomo avevano mandato in subbuglio i fan. Ma in quell’occasione Diletta Leotta aveva chiarito che si trattava di scatti vecchi, e che tra lei e Can le cose andavano a gonfie vele. Poi si sono succeduti alcuni weekend romantici e addirittura un viaggio in Turchia, dove la conduttrice ha conosciuto i genitori di Yaman. Ora, le vacanze separate: un segnale di qualcosa che si è rotto, o semplicemente voglia di trascorrere del tempo con gli amici? L’estate è ancora lunga, e la coppia d’oro ci riserverà sicuramente altre sorprese.