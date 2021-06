Chi è Davide Moccia, da ‘Il Collegio’ a star di TikTok

editato in: da

Classe 2003, Davide Moccia ha alle spalle già un’importante esperienza televisiva. Ha infatti partecipato alla seconda edizione del docu-reality di Rai Due Il Collegio. E, da quel momento, è riuscito a ritagliarsi anche un grande spazio sul web, conquistando oltre due milioni di follower.

Nome e cognome: Davide Moccia

Data e luogo di nascita: nel 2003 ad Aversa

House: DefHouse

TikTok: mocciadavide

Instagram: davidemoccia

Davide Moccia da piccolo

Da sempre vivacissimo, Davide Moccia ha dimostrato di avere un carattere molto forte fin da piccolo. Ha avuto qualche difficoltà con la scuola e, ai tempi della sua partecipazione a Il Collegio, ha dichiarato di non riuscire a stare fermo in classe per sei ore di fila. Amava, invece, giocare ai videogiochi fino a tarda notte. Nonostante tutto, l’influencer però ha proseguito gli studi, iscrivendosi al liceo scientifico.

Le storie d’amore di Davide Moccia

Davide è molto riservato e difficilmente fornisce notizie certe sulle sue frequentazioni. In passato, la collega Celeste Di Mare ha dichiarato di essere uscita con Davide. Moccia, però, ha negato con forza, arrivando anche ad avere uno scontro con lei.

La famiglia di Davide Moccia

Alcuni dettagli sulla famiglia di Davide sono stati svelati durante la messa in onda del programma di Rai Due. Ha una sorella a cui è molto affezionato. Il padre e la madre, per un po’ si sono separati. Sono, però, riusciti a riappacificarsi e a tornare a vivere insieme.

Collaborazioni e litigi

Davide Moccia è entrato a far parte della DefHouse, una casa dove diversi tiktoker convivono e collaborano per creare contenuti per il web sempre più piacevoli. Insieme all’influencer, ne fanno parte anche Tommaso Donadoni, Simone Berlini, Jasmin Zangarelli, Yusuf Panseri, Marco Bonetti e altri. Non si tratta, però, solo di un posto per divertirsi: i ragazzi studiano e si formano per poter crescere professionalmente e a livello personale.

Le attività di Davide Moccia

Televisione

La prima, e al momento unica, esperienza televisiva, per Davide, è stata quella de Il Collegio. Ha partecipato alla seconda edizione del famoso docu-reality di Rai Due, prendendo parte ad una classe scolastica ambientata nel 1961. Moccia, con il suo carattere esplosivo, è riuscito ad attirare l’attenzione, guadagnandosi una punizione durante la terza settimana. È riuscito, però, a portare a termine l’intero percorso senza farsi espellere dal gioco e superando l’esame finale.