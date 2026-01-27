Il Collegio 9 passa in seconda serata: il motivo del cambio programmazione Rai

Il Collegio 9 conquista il web ma crolla in tv: tra boom su RaiPlay e ascolti bassi, il reality di Rai2 cambia orario e passa in seconda serata

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Andrea Maggi

Il ritorno de Il Collegio, celebre reality Rai giunto ormai alla sua nona edizione, era uno di quegli eventi molto attesi dal pubblico e parecchio commentato ancora prima della messa in onda. Dopo uno stop di due anni c’era chi lo aspettava con nostalgia, chi non sapeva bene cosa aspettarsi da questa nuova edizione e chi si è ritrovato a commentarlo sui social già dopo i primi minuti. Ma la nona stagione del docu-reality più discusso di Rai 2, pur riaccendendo il dibattito su giovani, scuola e televisione, non è andato come ci si aspettava, tanto da spingere la Rai ad un cambio di programmazione.

Il Collegio 9, la Rai sposta il reality in seconda serata per gli ascolti bassi

La messa in onda de Il Collegio doveva essere uno dei momenti televisivi più attesi della stagione, ma la realtà ha preso una direzione decisamente inaspettata. Dopo un debutto accolto con grande curiosità, la nona edizione del docu-reality si è ritrovata al centro di un piccolo caso mediatico che ha fatto discutere fan, addetti ai lavori e telespettatori affezionati. Da una parte un successo clamoroso su RaiPlay, dall’altra ascolti televisivi che non hanno rispettato le aspettative.

I numeri dello streaming, infatti, parlano chiaro: milioni di visualizzazioni, un pubblico giovanissimo e una forte presenza nella fascia under 35. Un risultato che sembrava confermare quanto Il Collegio fosse ancora capace di intercettare le nuove generazioni, abituate a consumare contenuti in modo rapido e soprattutto lontano dalla televisione tradizionale. Eppure, quando il programma è arrivato in prima serata su Rai 2, l’entusiasmo non si è trasformato in share.

Le puntate trasmesse in prima serata hanno registrato ascolti sempre più bassi, fino alla decisione della rete di spostare il programma in seconda serata. Una scelta che ha sorpreso molti spettatori, soprattutto considerando il clamore social che accompagna ogni episodio tra commenti, clip virali e discussioni accese. Il contrasto tra il successo digitale e la difficoltà sul piccolo schermo hanno acceso il dubbio che Il Collegio possa diventare a breve un prodotto esclusivamente adatto per lo streaming.

Intanto le opinioni sono divise tra chi difende il programma sostenendo che il vero pubblico ormai vive online e chi invece parla di un format che forse ha perso quella magia delle prime edizioni. Nel mezzo, resta il dato più interessante: i ragazzi continuano a guardarlo, ma non davanti alla TV. Preferiscono il telefono o il tablet e per questo la Rai ha deciso di spostare la messa in onda in seconda serata.

Il Collegio 9 passa in seconda serata, ma i fan restano affezionati al reality

Il successo de Il Collegio è sempre stato legato alla sua ambientazione: per questa nona edizione la produzione ha scelto di ambientare l’esperimento educativo nel 1990, un’epoca che oggi affascina quasi quanto gli anni ’80. Niente smartphone, niente social, niente comfort digitali, solo quaderni, penne, disciplina e regole rigide che mettono a dura prova ragazzi abituati a vivere costantemente connessi. Il contrasto è evidente fin dai primi giorni, ma a catalizzare l’attenzione del pubblico, come sempre, sono anche i professori.

Tra tutti spicca Andrea Maggi, volto ormai iconico del programma, capace di unire rigore e sensibilità in un equilibrio raro: le sue lezioni non sono solo esercizi di grammatica, ma veri momenti di riflessione sulla responsabilità, sulle scelte e sulla crescita personale. Ed è proprio quando il tono si fa più umano che il programma riesce a colpire nel segno.

Eppure Il Collegio 9, pur rappresentando più di una semplice esperienza scolastica, non è riuscito a raggiungere il successo televisivo che ci si aspettava e chi vorrà continuare a seguirlo dovrà attendere la fine della programmazione della prima serata.