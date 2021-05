Chi è Alice De Bortoli, star de ‘Il Collegio’ e di TikTok

editato in: da

Solare, ipertattiva, determinata e con tantissime passioni. Alice De Bortoli è una vera e propria star di TikTok e di Instagram, dove conta più di due milioni di follower. La celebrità, per lei, è arrivata grazie alla partecipazione alla terza edizione del docu-reality Il Collegio. E, da quel momento, non si è più fermata, conquistando i suoi coetanei attraverso i social.

Nome e cognome: Alice De Bortoli

Data di nascita: 3 ottobre 2003

Dove abita: Treviso

Segno zodiacale: Bilancia

TikTok: ali.debortoli

Instagram: alice.debortoli

Facebook: Alice De Bortoli

Alice De Bortoli da piccola

Determinata fin da piccola, Alice De Bortoli ha sempre inseguito i suoi sogni, dedicando molto tempo alle sue passioni. A circa 8 anni ha iniziato a praticare la danza, dimostrando talento per l’Hip Hop. Lo sport, poi, ha sempre fatto parte della sua vita e, per questo, ha sempre seguito uno stile di vita sano. Ai suoi fan, propone esercizi e metodi per tenersi in forma.

Ha frequentato il Liceo Economico Sociale, dove è riuscita a dimostrare la sua forte personalità. Con il suo innegabile spirito da leader, è infatti diventata rappresentante di istituto. Già prima di prendere parte a importanti programmi televisivi, inoltre, ha iniziato la sua scalata sui social, conquistando in breve tempo centinaia di migliaia di follower.

Le storie d’amore di Alice De Bortoli

Alice De Bortoli, nonostante la sua solarità e la sua voglia di raccontarsi ai follower, ha sempre avuto a cuore la sua privacy. Per questo, ha evitato di mettere in mostra relazioni e frequentazioni. Tra i suoi ex fidanzati spicca Simone Berlini, con il quale ha avuto una relazione nel 2018.

La famiglia di Alice De Bortoli

Negli anni, Alice De Bortoli ha dimostrato grande attaccamento alla sua famiglia, che a volte coinvolge e mostra attraverso i suoi profili su TikTok e Instagram. Non capita raramente, infatti, che l’influencer faccia auguri o dediche dolcissime a sua madre e a suo padre.

Collaborazioni e litigi

Alice De Bortoli ha iniziato il suo percorso sui social da giovanissima. Sono, così, state tante le possibilità di collaborare con brand e altri influencer. Ha, negli anni, stretto tantissime amicizie. Ad attirare l’attenzione è stata, in particolare, quella con Thomas Boccimpani, concorrente della sedicesima edizione del talent-show di Maria De Filippi Amici. Il loro legame è talmente forte che qualche fan ha ipotizzato una relazione amorosa tra loro, i due però hanno sempre smentito.

Nel 2017 è nata House of Talent, una crew di giovani talenti dei social che collaborano insieme e in cui è entrata a far parte, per un periodo, anche la De Bortoli.

Le attività di Alice De Bortoli

Televisione

Con la sua forte personalità, Alice è stata una delle protagoniste assolute della terza edizione de Il Collegio. Arrivata a programma già iniziato, la De Bortoli poteva contare già sul sostegno di un ampio numero di fan. Nonostante gli sguardi inizialmente diffidenti degli altri partecipanti del docu-reality, è poi riuscita a conquistare le simpatie del pubblico e dei suoi compagni.

Videoclip

La De Bortoli ha preso parte anche ad alcuni videoclip musicali. È la protagonista del video della canzone ‘È un attimo’, dell’amico Thomas. Appare, inoltre, in ‘El Ritmo’ di Matteo Markus Bok.

Libri

Mentre faceva parte della House of Talent, la De Bortoli ha preso parte ad un progetto editoriale. Si tratta del libro ‘Il sogno continua’, secondo romanzo della crew che vede Alice protagonista e in copertina insieme ad altri membri del gruppo.