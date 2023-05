Colpo di testa per Damiano, cambia ancora look e le reazioni sono esilaranti

Fonte: Getty Images 24 anni per Damiano: look (ed esibizioni) memorabili

Non c’è pace per Damiano. Almeno per quanto riguarda i look. Nuovo colpo di testa per il frontman dei Maneskin che ha deciso di stravolgere ancora una volta il suo aspetto. L’ennesimo cambiamento che ha suscitato le reazioni dei fan e alcune di queste, c’è da dire, sono decisamente esilaranti.

Ma cosa ha fatto il leader della band romana? Un deciso ed evidente, colpo di testa di cui ha mostrato il risultato su Instagram.

Damiano cambia look: il nuovo colpo di testa

È da un po’ che abbiamo dovuto dire addio alla lunga chioma, soppiantata da altri stili: Damiano infatti già da tempo ha deciso di stravolgere il proprio aspetto optando per un taglio cortissimo. Una scelta che forse non era andata giù a tutti i fan, così come avevano stupito anche i nuovi tatuaggi. In quell’occasione, poi, si erano fatte sentire anche le critiche a cui il cantante aveva risposto in maniera epica e molto chiara. Lui è sempre volato alto sopra i giudizi, ma in quella occasione aveva fatto sentire la propria voce.

Ora ha nuovamente modificato il suo look e, se è vero quello che si dice che la voglia di cambiamento nell’aspetto coincida anche con novità nella vita, in quella di Damiano ce ne sono sicuramente molte, o per lo meno c’è la voglia di sperimentare e di giocare con il proprio aspetto.

Gli ultimi scatti, condivisi su Instagram, lo mostrano con il solito taglio cortissimo, ma questa volta i capelli sono stati tinti di un rosso fuoco e acceso, che non passa inosservato.

E se lui ha commentato con un semplice “Not a red flag”, ovvero “Non una bandiera rossa”, sono stati gli utenti a sbizzarrirsi con le reazioni più disparate. Alcune di queste davvero esilaranti. Nelle storie del cantante anche una foto con la fidanzata Giorgia Soleri in cui i due si sono ritratti abbracciati: lui ha aggiunto un cuore rosso come i suoi capelli e uno nero come quelli di lei.

Dal biondo al rosso fuoco, senza dimenticare il suo colore naturale, Damiano non sembra essere solo in un periodo di grandi cambiamenti ma anche di provocazioni: solo qualche giorno fa ha pubblicato una foto nudo in cui era coperto solo da una emoji.

Damiano, il rosso fuoco piace: le reazioni (esilaranti) dei fan

La Sirenetta del film animato Disney, Annie Lennox in versione rossa, ma anche battute e commenti. Come quella di Aurora Leone, dei The Jackal, che ha commentato il nuovo look del cantante dei Maneskin con: “Livello sbalzi d’umore nell’ultimo mese: capelli di Damiano”. Perché davvero il cantante ultimamente si è divertito a giocare con il proprio stile lasciando a bocca aperta ogni volta i propri follower.

Non mancano le battute come chi ha tirato in ballo modi di dire, personaggi noti o meno noti, o ha modificato il nome del cantante trasformandolo in Rediano. Ovviamente non potevano mancare i riferimenti calcistici, del resto è cosa nota che Damiano sia un grande tifoso della Roma, e quindi alcuni follower gli hanno suggerito di fare i capelli con il doppio colore aggiungendo al rosso il giallo.

Insomma battute divertenti che fanno notare come il cantante, questa volta, non si sia tirato addosso le ire dei fan, anche se non mancano i commenti negativi: ma di fatto avere l’approvazione di tutti è impossibile e l’importante è piacere a se stessi. Ma adesso ci resta un tarlo… quale sarà il prossimo hair look?